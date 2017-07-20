Четыре опасных заблуждения менеджеров по продажам

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В головах у специалистов по продажам много опасных мифов, которые иногда полностью блокируют любую оптимизацию работы коммерческой службы. Но за последние несколько лет ситуация на рынке изменилась настолько сильно, что отсутствие изменений внутри компании приводит к затуханию бизнеса. Вот самые распространенные мифы коммерческой службы, которые тормозят бизнес компании.

1. Мы пробовали – не работает!

Эти слова мы часто слышим от коммерсантов. Когда начинаем разбираться, какие именно идеи были опробованы в компании, оказывается, что из комплекса идей были выхвачены одна-две самые очевидные и легкие в исполнении, которые и не сработали. Очень важно, чтобы весь комплекс мер был внедрен. К примеру, предприятие не сможет успешно продавать продукцию новой группе клиентов, если одновременно не предусмотреть несколько шагов. Нужно разработать специальные коммерческие условия работы для этих клиентов, адаптировать методы взаимодействия с ними, подготовить новый инструментарий (презентации, коммерческие предложения), а также закрепить отдельных продавцов за новой клиентской группой или как минимум изменить систему мотивации, чтобы менеджеры были заинтересованы в работе именно с этой группой.

2. Придет классный парень и все сделает