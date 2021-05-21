Если один из поставщиков не отразил реализацию или не уплатил налог в бюджет, инспектора ищут выгодоприобретателя. Налоговики требуют документы по сделке у компании и контрагентов (в том числе по аналогичным договорам для сравнения); опрашивают руководителя и работников контрагента; сопоставляют движение товаров и денег по всей цепочке сделок от производителя до потребителя (ищут вывод денег: перевод на карточные счета, обналичивание, оплату за третьих лиц, возврат денег в виде займов или в другой форме на счета компании). Инспектора также направляют запросы в банки о физлицах, которые отправляют платежки, об IP-адресах компании и контрагентов; проверяют, подконтрольны ли контрагенты компании (например, если учредитель контрагента – родственник директора компании); оценивают, могли ли контрагенты исполнить сделку, по наличию имущества, персонала и т. д.