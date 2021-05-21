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Какие действия компаний приведут выездную налоговую проверку

И как избежать пристального внимания проверяющих
Ольга Солдатова , эксперт сервиса «Актион бухгалтерия» (входит в группу «Актион-МЦФЭР»)

ФНС недавно выпустила новое письмо, касающееся выездных проверок, и новую инструкцию, как контролировать вычеты и расходы. В них описаны признаки подозрительных действий, из-за которых в компанию неминуемо нагрянет выездная проверка.

Сделки с зависимыми и непроверенными контрагентами. Такие схемы вызывают подозрение налоговиков в первую очередь. В них занижают или завышают цены, выдают фиктивные займы, чтобы учесть в расходах проценты. Если налоговики обнаружат это, то проведут выездную проверку у обоих участников сделки. Система АСК НДС-2 анализирует цепочку сделок по облагаемым НДС операциям.

Если один из поставщиков не отразил реализацию или не уплатил налог в бюджет, инспектора ищут выгодоприобретателя. Налоговики требуют документы по сделке у компании и контрагентов (в том числе по аналогичным договорам для сравнения); опрашивают руководителя и работников контрагента; сопоставляют движение товаров и денег по всей цепочке сделок от производителя до потребителя (ищут вывод денег: перевод на карточные счета, обналичивание, оплату за третьих лиц, возврат денег в виде займов или в другой форме на счета компании). Инспектора также направляют запросы в банки о физлицах, которые отправляют платежки, об IP-адресах компании и контрагентов; проверяют, подконтрольны ли контрагенты компании (например, если учредитель контрагента – родственник директора компании); оценивают, могли ли контрагенты исполнить сделку, по наличию имущества, персонала и т. д.

Поэтому компании нужно быть предельно осторожной, если в сделках с зависимыми компаниями и ИП есть явно нерыночные цены, длительные отсрочки, завышенные штрафы и т. д. Ей стоит составлять досье на контрагентов, с которыми она работает. С учетом нового письма ФНС в досье необходимо включить фактические адреса компании, доверенности на заключение договоров, подписание первички и счетов-фактур, данные по контрагенту (сведения из ЕГРЮЛа, данные о численности, уплаченных налогах), копии документов о наличии производственных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных