Как выдержать допрос в налоговой инспекцииИ не навлечь неприятности на себя и на компанию
Из-за пандемии бюджет недополучил деньги – чиновники списывали компаниям налоги, предоставляли отсрочки и субсидии. Но с середины лета инспектора возобновили выездные проверки и вновь стали приглашать руководителей на комиссии – перед инспекторами стоит задача пополнять бюджет. Налоговики могут вызвать в инспекцию директора, главбуха или другого работника. Например, в связи с разрывами по НДС, низкой зарплатой или подозрением в недобросовестности контрагентов. Как не потопить себя на допросе?
Если вы получили уведомление о вызове в инспекцию, в нем должно быть указано, в связи с чем его направили. Как быть, если такой информации нет?
Обычно налоговики спрашивают директора о сделках с контрагентами. По каждому контрагенту имеет смысл составить мини-досье. В него можно включить копии документов, которые вы получили, когда проверяли контрагента, и договоры с ним. Чтобы у компании были необходимые документы на случай претензий налоговиков к сделке с контрагентом, стоит заранее готовить этот комплект, особенно по крупным или постоянным поставщикам.
В комплект желательно включить: