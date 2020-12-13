Обычно налоговики спрашивают директора о сделках с контрагентами. По каждому контрагенту имеет смысл составить мини-досье. В него можно включить копии документов, которые вы получили, когда проверяли контрагента, и договоры с ним. Чтобы у компании были необходимые документы на случай претензий налоговиков к сделке с контрагентом, стоит заранее готовить этот комплект, особенно по крупным или постоянным поставщикам.