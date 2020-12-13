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Как выдержать допрос в налоговой инспекции

И не навлечь неприятности на себя и на компанию
Светлана Ковалевская , ведущий эксперт сервиса «Актион бухгалтерия» (входит в группу «Актион-МЦФЭР»)

Из-за пандемии бюджет недополучил деньги – чиновники списывали компаниям налоги, предоставляли отсрочки и субсидии. Но с середины лета инспектора возобновили выездные проверки и вновь стали приглашать руководителей на комиссии – перед инспекторами стоит задача пополнять бюджет. Налоговики могут вызвать в инспекцию директора, главбуха или другого работника. Например, в связи с разрывами по НДС, низкой зарплатой или подозрением в недобросовестности контрагентов. Как не потопить себя на допросе?

Если вы получили уведомление о вызове в инспекцию, в нем должно быть указано, в связи с чем его направили. Как быть, если такой информации нет?

Обычно налоговики спрашивают директора о сделках с контрагентами. По каждому контрагенту имеет смысл составить мини-досье. В него можно включить копии документов, которые вы получили, когда проверяли контрагента, и договоры с ним. Чтобы у компании были необходимые документы на случай претензий налоговиков к сделке с контрагентом, стоит заранее готовить этот комплект, особенно по крупным или постоянным поставщикам.

В комплект желательно включить:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных