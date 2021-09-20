Как работодателям внедрять цифровое управление персоналомПять шагов, которые позволят отказаться от бумажного делопроизводства
15 ноября заканчивается эксперимент Минтруда, разрешающий вести все кадровые документы в цифровом виде. К этому моменту должен быть принят закон о внедрении безбумажного кадрового документооборота (он принят в первом чтении в июне 2021 г.), иначе 375 участников эксперимента, среди которых крупнейшие работодатели России, окажутся в правовом вакууме.
На сегодня законы разрешают вести 80% кадровых документов только в электронном виде. Это расчетные листки, графики отпусков, приказы, уведомления. Документы о приеме и увольнении сотрудников, дисциплинарных взысканиях и материальной ответственности необходимо дублировать на бумаге. С распространением удаленной работы это стало неудобно как сотрудникам, так и работодателям.
С января 2021 г. разрешен полностью безбумажный кадровый документооборот с дистанционными сотрудниками. Такую практику планируется распространить на всех сотрудников.
Закон о внедрении цифрового кадрового документооборота отменяет требование о подписании документов только квалифицированной электронной подписью. Оно было серьезным барьером для внедрения безбумажного документооборота. Теперь можно будет использовать неквалифицированную подпись или учетную запись на сайте госуслуг (в частности, госключ, который планируют оформлять бесплатно всем гражданам страны). В случае если более 50% сотрудников не против цифровых документов, работодатель имеет право обязать остальных перейти на электронный документооборот. Это существенно упрощает переход.