Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Как работодателям внедрять цифровое управление персоналом

Пять шагов, которые позволят отказаться от бумажного делопроизводства
Дмитрий Махлин , директор компании HRlink по развитию бизнеса

15 ноября заканчивается эксперимент Минтруда, разрешающий вести все кадровые документы в цифровом виде. К этому моменту должен быть принят закон о внедрении безбумажного кадрового документооборота (он принят в первом чтении в июне 2021 г.), иначе 375 участников эксперимента, среди которых крупнейшие работодатели России, окажутся в правовом вакууме.

На сегодня законы разрешают вести 80% кадровых документов только в электронном виде. Это расчетные листки, графики отпусков, приказы, уведомления. Документы о приеме и увольнении сотрудников, дисциплинарных взысканиях и материальной ответственности необходимо дублировать на бумаге. С распространением удаленной работы это стало неудобно как сотрудникам, так и работодателям.

С января 2021 г. разрешен полностью безбумажный кадровый документооборот с дистанционными сотрудниками. Такую практику планируется распространить на всех сотрудников.

Закон о внедрении цифрового кадрового документооборота отменяет требование о подписании документов только квалифицированной электронной подписью. Оно было серьезным барьером для внедрения безбумажного документооборота. Теперь можно будет использовать неквалифицированную подпись или учетную запись на сайте госуслуг (в частности, госключ, который планируют оформлять бесплатно всем гражданам страны). В случае если более 50% сотрудников не против цифровых документов, работодатель имеет право обязать остальных перейти на электронный документооборот. Это существенно упрощает переход.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных