Закон о внедрении цифрового кадрового документооборота отменяет требование о подписании документов только квалифицированной электронной подписью. Оно было серьезным барьером для внедрения безбумажного документооборота. Теперь можно будет использовать неквалифицированную подпись или учетную запись на сайте госуслуг (в частности, госключ, который планируют оформлять бесплатно всем гражданам страны). В случае если более 50% сотрудников не против цифровых документов, работодатель имеет право обязать остальных перейти на электронный документооборот. Это существенно упрощает переход.