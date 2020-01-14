Почему электронные трудовые книжки создадут новые рабочие места

Прежде всего, до сих пор так и не определена четкая последовательность действий для работодателя. В законах сказано, что работодателям нужно до 30 июня уведомить сотрудников об изменениях и их праве выбора, а они должны письменно сообщить свое решение до конца 2020 г. Известно также, что с февраля работодателям придется ежемесячно направлять специальную отчетность (это и есть электронная книжка) в Пенсионный фонд России (ПФР). Но на какие нормы нужно опираться службам персонала, чтобы понять последовательность конкретных шагов, сроки и ответственность? А ведь все изменения и нововведения еще надо успеть регламентировать в документальном фонде компании. Исходя из положений закона, работодателям надо получить форму отчета в ПФР. Им потребуется сделать и дополнительные настройки в программах и базах данных. К тому же придется не только уведомить коллектив и собрать заявления, но и разделить сотрудников на тех, кто останется с бумажной версией и кто перейдет на электронную книжку. Для последних придется разработать отдельный документ – акт приема-передачи бумажной трудовой книжки.