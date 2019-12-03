Госдума одобрила законопроекты об электронных трудовых книжках

Работодателей также обяжут до 30 июня 2020 г. в письменной форме уведомить каждого сотрудника об изменениях в законодательстве. В частности, сотрудник сможет сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением данных в электронном виде. Если работник до 31 декабря письменно не уведомит работодателя о своем выборе, то последний продолжит заполнять трудовую книжку. Если сотрудник выберет электронную форму, то работодатель выдаст ему трудовую книжку на руки и больше не будет нести ответственность за ее ведение и хранение.