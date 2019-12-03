Госдума одобрила законопроекты об электронных трудовых книжках
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов о введении в России электронных трудовых книжек, говорится на сайте нижней палаты парламента. Поправки были внесены правительством. В частности, изменения вносятся в Трудовой кодекс, федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», а также КоАП.
Согласно поправкам, сотрудник имеет право получить у работодателя данные о собственной трудовой деятельности в бумажном или электронном виде, в Многофункциональном центре (МФЦ), Пенсионном фонде России (ПФР) или на Едином портале госуслуг. Если работодатель предоставит неверную или неполную информацию, то он по письменному заявлению сотрудника будет обязан исправить сведения, поступившие ранее в ПФР.
Работодателей также обяжут до 30 июня 2020 г. в письменной форме уведомить каждого сотрудника об изменениях в законодательстве. В частности, сотрудник сможет сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки или предоставлением данных в электронном виде. Если работник до 31 декабря письменно не уведомит работодателя о своем выборе, то последний продолжит заполнять трудовую книжку. Если сотрудник выберет электронную форму, то работодатель выдаст ему трудовую книжку на руки и больше не будет нести ответственность за ее ведение и хранение.
Граждане, впервые устраивающиеся на работу после 31 декабря 2020 г., не будут иметь такого выбора. Сведения об их трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.
Согласно одному из законопроектов, с 1 января работодатели обязаны передавать сведения в ПФР не позднее 15 числа каждого месяца. С 1 января 2021 г. при приеме на работу или увольнении данные об этом работодатель должен будет передавать в фонд не позднее следующего рабочего дня после издания приказа.
«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», – приводятся на сайте Госдумы слова ее председателя Вячеслава Володина.