Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Цифровым трудовым книжкам нужна бумага

Почему цифровым трудовым книжкам нужна бумага

В каких случаях нельзя обойтись без бумажных документов
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Вера Соломатина

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отказе от бумажных трудовых книжек и дал поручение до конца октября разработать проекты соответствующих законов. На смену трудовым книжкам придут электронные сервисы. Они удобны и в ближайшие годы сэкономят работодателю и сотруднику массу сил и времени.

Однако полностью оцифровать кадровые данные сложно, особенно на переходном этапе. Когда человеку потребуется подтвердить тот или иной факт из трудовой биографии, нет гарантий, что он зафиксирован в электронных базах данных. Поэтому работникам не следует пренебрегать бумажными документами.

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