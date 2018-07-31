Почему цифровым трудовым книжкам нужна бумага

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Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отказе от бумажных трудовых книжек и дал поручение до конца октября разработать проекты соответствующих законов. На смену трудовым книжкам придут электронные сервисы. Они удобны и в ближайшие годы сэкономят работодателю и сотруднику массу сил и времени.

Однако полностью оцифровать кадровые данные сложно, особенно на переходном этапе. Когда человеку потребуется подтвердить тот или иной факт из трудовой биографии, нет гарантий, что он зафиксирован в электронных базах данных. Поэтому работникам не следует пренебрегать бумажными документами.