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Минтруд назвал срок перехода на электронные трудовые книжки

В 2020 г. появятся электронные трудовые книжки, а с 2027 г. работодателей освободят от обязанности хранить бумажные трудовые книжки своих сотрудников. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, сообщает ведомство.

«Начиная с 1 января 2020 г. все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд России в режиме онлайн», – цитирует пресс-служба замминистра труда Любовь Ельцову. Однако переход на электронные трудовые книжки будет постепенным, пояснила она.

«Для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 г. После этой даты работодатель не ведет бумажную трудовую книжку и освобождается от ответственности за ее хранение», – отметила Ельцова.

Переход на электронную систему ускорит процесс передачи сведений в Пенсионный фонд, даст дополнительное преимущество работающим удаленно сотрудникам и сократит затраты на кадровое производство. По данным Минтруда, за счет этого работодатели уже в 2020 г. смогут сэкономить 700 млн руб.

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