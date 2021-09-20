Что мешает российским корпорациям создавать новые продуктыПять шагов, позволяющих ускорить выпуск продуктов и сократить число ошибок
Пример Kodak и Nokia учит, как крупному бизнесу легко потерять позиции, если пренебрегать изучением технологических трендов и развитием новых продуктов. Детальный опрос руководителей продуктовых и проектных офисов в корпорациях из банковского сегмента, телекоммуникационной отрасли, IT- и нефтегазового сектора, проведенный «Акселератором ФРИИ», показал, что недостатков в политике развития продуктов в крупных компаниях немало.
Основные выводы исследования:
7 из 10 проектов разработки новых продуктов в корпорациях закрываются после создания минимальной работоспособной версии (MVP) и запуска, а стоимость создания одного нового продукта с доказанным рыночным потенциалом составляет в среднем 60–75 млн руб.;
до 60% менеджеров по продуктам российских корпораций имеют лишь начальную квалификацию;