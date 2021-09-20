Пример Kodak и Nokia учит, как крупному бизнесу легко потерять позиции, если пренебрегать изучением технологических трендов и развитием новых продуктов. Детальный опрос руководителей продуктовых и проектных офисов в корпорациях из банковского сегмента, телекоммуникационной отрасли, IT- и нефтегазового сектора, проведенный «Акселератором ФРИИ», показал, что недостатков в политике развития продуктов в крупных компаниях немало.