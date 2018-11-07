Гендиректор Coursera: мир движется к онлайн-дипломам

Джефф Маджионкальда рассказывает, как технологии изменят высшее образование и обеспечат обратную связь студентов с вузами и работодателями

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Наталья Шарапова / Ведомости

Компания Coursera была основана в 2011 г. бывшими профессорами Стэнфордского университета Дафне Коллер (Daphne Koller) и Эндрю Энгом (Andrew Ng). За семь лет Coursera стала крупнейшим в мире провайдером онлайновых образовательных курсов с 36 млн зарегистрированных пользователей, 3000 курсов и выручкой (по оценкам Forbes) в $140 млн в 2018 г.

Бизнес-модель Coursera – экосистема, объединяющая студентов, вузы и компании-работодатели: вузы и компании разрабатывают образовательные курсы, Coursera их продает (или распространяет бесплатно), учебные заведения и компании получают аналитику о своих курсах и потенциальных студентах и работниках.

В январе 2013 г. Coursera представила систему платных сертификатов, подтверждающих выполнение конкретным студентом всех этапов учебного курса: выполнение домашних работ, сдачу тестов и экзаменов. (Пользователь идентифицируется по особенностям электронного почерка и фото с веб-камеры.) Только за первый год такие сертификаты (выдаются от имени Coursera и вуза – разработчика учебной программы, стоят $29–99) принесли компании $4 млн.

Следующим прорывом стал запуск в 2014 г. комплектов связанных курсов для углубленного изучения предметов. Одной из первых появилась программа по изучению data science, разработанная Университетом Джона Хопкинса. Она включает девять курсов и сдачу итогового проекта. За первые пять месяцев записавшиеся на специальность слушатели заплатили Coursera более $800 000.

Кроме того, компания предлагает учебные курсы для сотрудников корпоративных клиентов – работодателей (их у Coursera сегодня 1400). За каждого сотрудника, который учится на Coursera, она взимает по $400 в год.

Джефф Маджионкальда генеральный директор компании Coursera Родился в 1968 г. в США, в области залива Сан-Франциско. В 1991 г. окончил Стэнфордский университет со степенью бакалавра по экономике и английскому языку. Приступил к работе аналитиком в компании Cornerstone Research

1995 аналитик в консалтинговой компании McKinsey & Company

1996 получил степень МВА в Стэнфордской высшей школе бизнеса. В сентябре совместно с экономистом Уильямом Шарпом основал компанию Financial Engines, которая дает инвестиционные консультации гражданам, желающим накопить средства к пенсии. В течение 18 лет был гендиректором Financial Engines, помог организовать IPO компании

2011 вошел в совет директоров Silicon Valley Bank. Сохраняет этот пост в настоящее время

2017 в июне стал генеральным директором компании Coursera

Бизнес-модель Coursera понравилась венчурным инвесторам, которые за четыре раунда вложили в компанию свыше $210 млн. Нынешняя забота топ-менеджмента Coursera – вывести компанию на операционную окупаемость. Назначенный в июне 2017 г. генеральный директор Coursera Джефф Маджионкальда (Jeff Maggioncalda) рассказал «Ведомостям», как изменилась модель монетизации за последние годы, какие реформы он провел в Courserа, как компания сотрудничает с российскими университетами и каково будущее образования.

– Вы возглавляете компанию уже 1,5 года. Что вам удалось сделать за этот срок?

– Миссия компании, сформулированная еще основателями, не изменилась: менять жизнь людей посредством образования. Мы даем возможность людям учиться, где бы они ни находились.

Массовые учебные онлайн-курсы, предоставляемые 160 нашими университетами-партнерами и 30 отраслевыми партнерами (один из крупнейших отраслевых партнеров, кстати, «Яндекс»), являются нашим ключевым активом. Я просто задался вопросом: как же нам по максимуму использовать этот актив?

Coursera Крупнейшаяплощадка онлайн-курсов

Год основания: 2011-й.

Основатели: Дафне Коллер и Эндрю Энг, профессора Стэнфордского университета по data science.

Выручка в 2018 г.: $140 млн

(оценка Forbes).

Число зарегистрированных пользователей: 36 млн человек.

Привлеченные инвестиции: $210,3 млн.

Инвесторы: 16 инвесторов, крупнейшие – New Enterprise Associates и Kleiner Perkins.

Мы стали, например, относительно недавно предлагать магистерские программы. Общий мировой рынок бакалавриата и магистратуры – $1,5 трлн, среди университетов-партнеров – самые уважаемые вузы в мире: Стэнфорд, Duke, Физтех, Высшая школа экономики (ВШЭ). Совсем недавно мы также вывели на рынок продукт «Coursera для бизнеса». C его помощью работодатели, такие как Сбербанк, являющийся одним из наших крупных клиентов, обучают сотрудников. «Coursera для бизнеса» – важная часть нашей стратегии.

Самое важное, чем Coursera может способствовать донесению высшего образования до максимально широкого круга людей, – платформа, на которой сходятся университеты, работодатели и студенты.

Мне очень понравились основные элементы нашей стратегии, я просто решил их по-другому скомпоновать – так, чтобы каждый раз, когда у нас появляется новый студент на платформе, это приносило бы пользу университетам. И чтобы каждый новый курс и университет-партнер шли на пользу нашим клиентам – корпорациям. Те, в свою очередь, своим присутствием на платформе привлекают студентов. Польза для университетов – расширение охвата и увеличение дохода.

Сейчас мы прорабатываем связи между работодателями и студентами. Это очень важно для работодателей, потому что они смогут сравнивать навыки сотрудников, скажем, с уровнем студентов из других стран или же представителей той же самой отрасли в других странах.

Следующий шаг – рекрутинговое партнерство, когда работодатели смогут не просто сравнивать своих сотрудников с другими студентами Coursera, но и приглашать на работу тех, кто понравится. Это очень актуально для многих компаний, включая российские.

Подчеркну, что я изменил не столько элементы стратегии, сколько связи между ними, а для этого пришлось поменять структуру организации. Раньше у меня в прямом подчинении было шесть человек, сейчас – 10. Инженеры-программисты раньше подчинялись директору по продуктам, а сейчас и те и другие подчиняются мне напрямую. Точно так же директор по сервисам подчиняется мне напрямую. Это дает мне более непосредственный контакт с бизнесом, и, с другой стороны, весь топ-менеджмент может быстрее и эффективнее обмениваться информацией.

– У вас новый директор по маркетингу, новый операционный директор, новый финансовый директор. Значит ли это, что вас не устраивали предыдущие топ-менеджеры?