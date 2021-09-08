Компании по подбору топ-менеджеров – элита кадровых агентств. Они ищут подходящих кандидатов в директора месяцами, а их гонорары за подбор высших руководителей в компании из списка S&P 100 исчисляются миллионами долларов за каждого нанятого кандидата. На мировом рынке услуг подбора топ-менеджеров (executive search) конкурируют две крупнейшие американские компании: Korn Ferry с выручкой $1,8 млрд в 2020 г. и Spencer Stuart c выручкой $837 млн. На Россию это соперничество грандов до недавнего времени не распространялось – пока в начале этого года весь российский офис Spencer Stuart во главе с Ярославом Глазуновым не перешел на работу в Korn Ferry. Вспыхнул конфликт, Spencer Stuart пытается через суд истребовать с конкурента ущерб, нанесенный переходом московской команды.