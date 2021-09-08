«Представить, чтобы сейчас кто-то искал гендиректора-иностранца, трудно»Гендиректор Korn Ferry в России и СНГ Ярослав Глазунов о том, какие сегодня нужны топ-менеджеры и реально ли выучиться на независимого директора «Северстали» или МТС
Компании по подбору топ-менеджеров – элита кадровых агентств. Они ищут подходящих кандидатов в директора месяцами, а их гонорары за подбор высших руководителей в компании из списка S&P 100 исчисляются миллионами долларов за каждого нанятого кандидата. На мировом рынке услуг подбора топ-менеджеров (executive search) конкурируют две крупнейшие американские компании: Korn Ferry с выручкой $1,8 млрд в 2020 г. и Spencer Stuart c выручкой $837 млн. На Россию это соперничество грандов до недавнего времени не распространялось – пока в начале этого года весь российский офис Spencer Stuart во главе с Ярославом Глазуновым не перешел на работу в Korn Ferry. Вспыхнул конфликт, Spencer Stuart пытается через суд истребовать с конкурента ущерб, нанесенный переходом московской команды.
Korn Ferry уже разорвала отношения со своим местным партнером с 2006 г., компанией «Росэксперт-персонал», и собирается радикально расширить присутствие в России. Прежде она работала в нашей стране через «Росэксперт-персонал» и ООО «Хэй груп» (российский офис консалтинговой «дочки» Korn Ferry). Их доходы были мизерными по меркам глобальной Korn Ferry. По данным «СПАРК-Интерфакса» за 2020 г., выручка «Росэксперта» составила 454 млн руб., а «дочки» Korn Ferry ООО «Хэй груп» – 326 млн руб. Теперь все изменится, уверен гендиректор Korn Ferry в России и СНГ Ярослав Глазунов. В интервью «Ведомостям» Глазунов объясняет, как он реорганизует российский бизнес компании.
– В начале 1990-х гг. у Korn Ferry был офис в Москве в гостинице «Украина», были команда и собственный бизнес. Но в кризис 1998 г. офис закрылся, как и офисы Heidrick & Struggles, BCG и ряда других консалтинговых компаний. После кризиса было принято решение продолжить партнерство с сильным локальным брендом – «Росэкспертом». Это было логичным, учитывая, что Анна Кофф, партнер «Росэксперта», была одной из первых сотрудниц Korn Ferry. Таким образом, Korn Ferry присутствовала в России, а риски несла небольшие.
– Самостоятельного бизнеса у Korn Ferry вообще не было, потому что подбором топ-менеджеров занимался «Росэксперт», Korn Ferry к этому не имела отношения. Внедрением глобальных консалтинговых продуктов Korn Ferry по организационному дизайну, грейдингу, моделям компенсаций частично занималась компания Hay Group, но оценка, коучинг, развитие команд топ-менеджеров опять же были в руках «Росэксперта». Korn Ferry от своего присутствия в России не получала того, что могла бы получать в стране с 11-й по размеру экономикой в мире. Korn Ferry могла бы зарабатывать десятки миллионов долларов в год.