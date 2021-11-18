Сергей Саликов: «Классический способ быстро и недорого найти нужных людей на HeadHunter или Rabota.ru сейчас не работает»

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– Профессиональный подбор дает порядка 10% выручки, около 5% – консалтинг. А 85% – различные аутсорсинговые проекты. Это кадровое администрирование или выполнение бизнес-функций клиента, в частности мерчандайзинг, аутсорсинг продвижения продукции клиентов, погрузочно-разгрузочные работы и т. д. У нас есть IT-аутсорсинг, 500 программистов пишут коды для наших клиентов.
За наем берем 2–3 зарплаты работника, до 25% его годового дохода. Если нанимают IT-директора на 500 000 руб. в месяц, 1,5 млн руб. мы возьмем. Если нанимают инженера-конструктора за 100 000 руб. в месяц, наша выручка составит до 300 000 руб.
Выручка аутсорсинга бизнес-процессов складывается из фонда оплаты труда, стоимости инфраструктуры (спецодежда, софт, инструменты и т. п.), стоимости управления (расходы на бригадиров, супервайзеров и т. п.) плюс наш гонорар за услуги в 10–40%.
Мы работаем практически со всеми отраслями: товары народного потребления, фармацевтика, розничная торговля, нефтегазовая отрасль. Очень большой блок – IT и телекоммуникации. Меньше клиентов из ритейла и строительства – там очень много серых зон.
Один из самых крупных секторов аутсорсинга – логистика складская и производственная, промышленное производство, пищевое производство, электроника. У нас достаточно равномерное распределение по отраслям. Поэтому мы за пандемийный год приросли на 16%. А в этом году вырастем больше чем на 30%. Выручка в первом полугодии 2021 г. составила 13,3 млрд руб.
– Партнеры – компании, занимающиеся лидогенерацией, – гонят нам поток горячих лидов или холодных в зависимости от заказа. На массовые позиции входящих лидов требуется очень много, потому что отсеивается много людей. На позициях начального уровня люди совершенно не мотивированы на работу в компании, им безразлично, «Магнит» это, X5 или еще кто. Есть секторы, где на массовых позициях 400%-ная текучка в год считается нормальной. Она закладывается в бюджет компаний.