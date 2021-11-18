Сергей Саликов: «Классический способ быстро и недорого найти нужных людей на HeadHunter или Rabota.ru сейчас не работает»

– Партнеры – компании, занимающиеся лидогенерацией, – гонят нам поток горячих лидов или холодных в зависимости от заказа. На массовые позиции входящих лидов требуется очень много, потому что отсеивается много людей. На позициях начального уровня люди совершенно не мотивированы на работу в компании, им безразлично, «Магнит» это, X5 или еще кто. Есть секторы, где на массовых позициях 400%-ная текучка в год считается нормальной. Она закладывается в бюджет компаний.