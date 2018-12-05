Заботы и радости региональных филантропов
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В этом году организаторы конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» пошли на эксперимент и параллельно с федеральным провели три региональных конкурса: в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральном округах. Отдельные конкурсы должны были вовлечь региональных игроков, расширив поле информационного обмена.
В итоге в региональных проектах приняли участие 73 компании в целом, расходы которых на благотворительность в 2017 г. варьировались от 200 000 до 4,3 млрд руб. Для сравнения: в федеральном конкурсе приняли участие 46 компаний. Благотворительностью в регионах занимаются разные предприятия – и подразделения российских и международных корпораций, и серьезный региональный бизнес, и небольшие компании. В конкурсах же участвовали в основном крупные компании.
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