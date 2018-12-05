Как эволюционируют программы корпоративной благотворительности

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Цели проектов многих участников рэнкинга – обустройство малых городов, где находятся заводы компаний «Металлоинвест»

В этом году организаторы конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» вновь столкнулись с тем, что компаний, готовых потратиться на благотворительность, с каждым годом все меньше: в 2016 г. в конкурсе участвовало 60 компаний, в 2017 г. – 52, а в 2018 г. – 46. Однако бюджеты на филантропию при этом растут: если в 2017 г. 45 компаний, предоставивших информацию о своем бюджете на благотворительные проекты, выделили 43,9 млрд руб., то в 2018 г. 41 компания, предоставившая информацию, потратила уже 50,6 млрд руб.

Самые большие бюджеты на благотворительность всегда были у крупных компаний и процесс концентрации средств на филантропию в руках лидеров продолжается, объясняет Александра Болдырева, руководитель программы «Лидеры корпоративной благотворительности» в «Форуме доноров». А Елена Малицкая, президент межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив», говорит, что в регионах все больше растет разрыв в благотворительных бюджетах между крупными федеральными компаниями и местным региональным бизнесом. У местных компаний нет ни средств, ни опыта для системных вложений в филантропию. Поэтому в регионах самые яркие и интересные проекты в сфере благотворительности именно у подразделений крупных федеральных компаний, а не у местного бизнеса. Крупные компании смогли нарастить бюджеты на благотворительность во многом благодаря низкому курсу рубля: большинство этих компаний – экспортеры и доходы в валюте приносят им теперь больше рублей, говорит Болдырева. Многие связаны долгосрочными обязательствами перед местными властями, от которых не могут отказаться, несмотря на санкции и прочие неприятности, говорит Александр Шевчук, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Региональные инициативы поражают разнообразием: от спасения китов на Сахалине, раздачи грантов предпринимателям до дистанционного обучения детей и развлекательных фестивалей.