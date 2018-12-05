Менеджмент / Управление

5 млрд рублей на благотворительность в год – много или мало?

PwC проанализировала затраты «Лидеров корпоративной благотворительности»
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Вера Смирнова

Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» уже более 10 лет проводится совместно «Форумом доноров», газетой «Ведомости» и аудиторско-консалтинговой сетью PwC в России. Он позволяет выявить лучшие примеры благотворительных программ, а также определить лидеров.

Всего в исследовании мы изучили анкеты 52 компаний – участников проекта по итогам 2016 г., а также анкеты 47 участников за 2017 г. в 17 секторах экономики. Анализ данных позволяет сделать несколько выводов, как компании выделяют средства на корпоративную благотворительность и насколько эта информация прозрачна.

– Компании готовы раскрывать информацию о своей корпоративной благотворительности, но не о пожертвованиях, сделанных сотрудниками. В целом подавляющее большинство компаний предоставляют данные о благотворительной деятельности. Так, за 2017 г. 89% компаний раскрыли информацию о вкладе на нужды общества и на благотворительность.

– Средний благотворительный бюджет компаний – участников рэнкинга в 2017 г. составил 815 млн руб.

– Доля благотворительных бюджетов к выручке компаний в России выше среднемировых значений. Совокупные расходы компаний – участников рэнкинга на благотворительную деятельность составляют, по данным 2017 г., 0,4% выручки. Для сравнения: по данным доклада «Пожертвования в цифрах», подготовленного комитетом поощрения корпоративной благотворительности (CECP) и организацией The Conference Board на основе данных 181 крупнейшей мировой компании, благотворительные бюджеты в 2017 г. в мире составили 0,13% выручки компаний. Таким образом, российские компании лидируют по доле ассигнований на благотворительные проекты.

– Больше всего тратят добывающая, электроэнергетическая, металлургическая и горнорудная, а также химическая и нефтехимическая отрасли. По данным 2017 г., добывающие предприятия – участники рэнкинга тратили на благотворительность больше всех, а доля таких затрат к выручке тоже была максимальной. Они в среднем тратят по 5 млрд руб. в год на благотворительность, что составляет 3,7% выручки.

В электроэнергетике средний бюджет на благотворительность в 2017 г. составлял 1,64 млрд руб., что соответствовало 1,14% выручки. На третьем месте по бюджетам – металлургическая отрасль (1,35 млрд руб.), хотя доля затрат на благотворительность к выручке оказалась ниже – 0,42%. Химические и нефтехимические предприятия ассигновали на благотворительность по 959 млн руб. в 2017 г. (1,27% выручки).

– Пожертвования сотрудников на благотворительные цели являются актуальной тенденцией, но пока не для всех компаний. По данным 2017 г., только 51% компаний – участников рэнкинга указали данные по совокупным пожертвованиям сотрудников. Еще 11% компаний сообщили, что не собирают пожертвования на благотворительность с сотрудников. А по тем компаниям, которые указали цифры пожертвований, средняя сумма пожертвований, собранных с сотрудников в 2017 г., составила 3,88 млн руб.

Автор – старший менеджер практики корпоративного управления и устойчивого развития PwC в России

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