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Джек Ма посоветовал учить студентов историям неудач

Создатель и руководитель компании Alibaba Джек Ма посоветовал бизнес-школам изменить способ обучения студентов, учить не историям успеха, а историям неудач и учить создавать не большие компании, а устойчиво развивающиеся. Как передает ТАСС, это он заявил на заседании попечительского совета Московской школы управления. Заседание провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Ма в состав совета не входит.

«В будущем мы увидим множество угроз нашему бизнесу и тому, как устроен мир, поэтому нам нужно изменить способ обучения студентов, который не менялся последние сто лет, иначе мы попадем в неприятности», - считает он. Он убежден, что студентов нужно учить не только информационным технологиям, но и «учить детей искать отличия, как выделяться». «Нам нужно учить историям неудач - истории успеха отличаются друг от друга, а истории неудач похожи друг на друга, поэтому детей нужно учить, как справляться с ошибками, когда они уже попали в беду», - посоветовал он.

Также тем, кто учится делать бизнес, он посоветовал «стараться создавать не большие компании, а хорошие компании, которые инклюзивны, устойчиво развиваются». «Об этом должны думать все бизнес-школы», - уверен он.