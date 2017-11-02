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Бывший гендиректор «Почты России» нашел новую работу

Бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов теперь операционный директор группы «Еврохим», сообщила компания.

Он будет отвечать за оперативное управление глобальным бизнесом и работать в Швейцарии, уточняется в сообщении.

«Еврохим» - один из крупнейших производителей удобрений в мире. Активы компании расположены в России, Китае, Бельгии, Литве и других странах.

Страшнов возглавлял «Почту России» четыре года - с 2013 по 2017 г. Об его отставке говорили с начала года.

В ноябре 2016 г. Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии в размере 95,4 млн руб. за 2014 г. и предложила возбудить уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Через месяц стало известно о выемке документов в центральном офисе «Почты России» в Москве. Вознаграждение рассчитано по правилам, установленным правительством, говорил Страшнов. В феврале в Следственный комитет России были направлены материалы еще одной прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова.

В июле ему не продлили контракт. «Почту России» возглавил замминистра экономического развития Николай Подгузов.

В сентябре Страшнов также вошел в новый состав директоров российского медиахолдинга РБК.