Менеджмент

Новости

Россия вышла в мировые лидеры по количеству обучающихся в Великобритании детей

Россия вышла в число лидеров по количеству детей, поступивших в частные школы в Великобритании. С 2005 по 2017 г. их стало больше на 77%, пишет консалтинговая компания Knight Frank: в 2005-2006 гг. в частные английские школы поступили 343 ребенка из России, а в 2016-2017 гг. – 608.

Всего в частных школах Великобритании сейчас обучаются более 3000 россиян. Это пятое место в мире после Китая (7900 школьников), стран Европы (7200), Гонконга (4900) и США (3500). Однако новые поступления россиян в последний год заметно снизились по сравнению с 2015-2016 гг. (753 человека), отмечает компания: по этой динамике Россия похожа на Испанию, Таиланд, Малайзию и Нигерию.

Престижная частная школа поднимает цены на недвижимость поблизости от нее, констатирует Knight Frank. «Жилье, расположенное вблизи десяти престижных частных школ Лондона, подорожало за последние пять лет в среднем на 22-54%. Стоимость лотов в среднем колеблется от 2,4 млн до 7 млн фунтов стерлингов», - говорится в исследовании. Более того, качество образования – один из решающих факторов покупки недвижимости русскими семьями. Согласно опросу компании, респонденты из России и СНГ, а также из Африки отметили важность образования наивысшими баллами (соответственно 8,3 и 8,6 по 10-балльной шкале).

Самой дорогой недвижимостью оказалась окружена частная школа Thomas’s Kensington рядом с Кенсингтонским парком в Лондоне (в среднем 4,7 млн фунтов стерлингов). Быстрее всего дорожала недвижимость у лондонской Highgate School.