Состояние городской среды стало важным фактором для удержания персонала
Ключевым драйверов в развитии социальной политики для российского бизнеса становится конкуренция за кадры. А среди факторов привлечения персонала на первый план выходит качество развития территории, следует из совместного исследования ЦСП «Платформа», Центра стратегических разработок и ESG Альянс. Они изучили изменения в практике социальных инвестиций российских компаний, их стимулов и запросов населения.
Исследование проведено в ноябре-декабре 2022 г. методом количественного опроса населения ряда индустриальных регионов (1300 респондентов), а также экспертного опроса топ-менеджеров 20 крупных компаний, 15 региональных администраций и 10 экспертных центров.
Дефицит персонала отмечают представители практически всех компаний. Среди факторов конкуренции за сотрудников на первый план выходит качество территорий, следует из исследования. Участники экспертного опроса признают, что удержание наиболее ценных кадров и привлечение новых – один из основных вызовов для корпоративного сектора. И социальная среда имеет значение, сопоставимое с уровнем дохода, говорится в исследовании.
«Людям важен сегодня не только размер дохода, но и та среда, в которой этот доход предстоит потратить. При попытке удержать сотрудников и тем более привлечь их из других регионов, состояние городской среды будет иметь все более решающее значение», – считает гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов. В этой связи, отмечает он, бизнес начинает рассматривать социальную политику «не только в качестве обязательства, но и инвестиций в ключевой для себя актив – кадры».
Как показывает исследование, наиболее чувствительной социальной темой и одновременно наиболее сложной для поддержки со стороны бизнеса является улучшение ситуации в сфере здравоохранения (38%) – это один из основных запросов населения в стране в целом и в отдельной группе регионов. Исследование показывает также высокие ожидания населения по улучшению экологической ситуации (28%). Помимо этих традиционных запросов «отчетливо сформировались новые – на поддержку участников спецоперации и их семей» (26%), отметили в ЦСП «Платформа».
«В обществе и в различных структурах власти складывается ожидание, что бизнес возьмёт на себя особую социальную нагрузку в текущих условиях. Однако сам по себе объем социальных инвестиций российских компаний был достаточно велик и до февраля 2022 г.», – отмечает Фирсов. В такой ситуации бизнесу предстоит искать баланс между реагированием на базовые социальные потребности, которые доминируют в общем запросе, и инвестициями в развитие человеческого капитала, сферы культуры, креативных индустрий, которые не осознаются обществом в качестве приоритетных, говорит он.