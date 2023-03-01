Состояние городской среды стало важным фактором для удержания персонала

«Людям важен сегодня не только размер дохода, но и та среда, в которой этот доход предстоит потратить. При попытке удержать сотрудников и тем более привлечь их из других регионов, состояние городской среды будет иметь все более решающее значение», – считает гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов. В этой связи, отмечает он, бизнес начинает рассматривать социальную политику «не только в качестве обязательства, но и инвестиций в ключевой для себя актив – кадры».