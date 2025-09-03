Газета
Большинство компаний РФ используют программы долгосрочной мотивации сотрудников

Большинство компаний в России (63%) используют программы долгосрочной мотивации сотрудников (long term incentive, LTI), сообщил Forbes со ссылкой на исследование SQN, в котором поучаствовали 156 организаций.

В настоящий момент половина программ включает ключевых специалистов и сотрудников среднего звена, а не только топ-менеджеров, как раньше, рассказали эксперты SQN. Этот инструмент чаще применяют в IT-секторе (92%), банковской сфере (87%) и аграрной промышленности (78%).

Успех программ сейчас LTI состоит во внутренней эффективности, а не только в росте капитализации. В исследовании говорится, что 47% программ долгосрочной мотивации строится вокруг операционных показателей. Так, согласно исследованию, эффективность капитала увеличилась с 17% до 24%. Многие компании сокращают ожидание первой выплаты до года – обычно программы рассчитаны на срок до четырех или пяти лет. Однако в SQN отметили, что не все программы дают желаемый результат. Так, в 21 публичной компании с выплатами в акциях средняя стоимость бумаг за год уменьшилась на 17%.

При этом в выплатах используются акции с ограничениями (RSU), что отражает приоритет удержания сотрудников, отметили в SQN. Эксперты ожидают увеличения гибридных моделей, в которых сочетаются акции и денежные выплаты, а также дальнейшее расширение охвата сотрудников.

LTI считаются одним из лучших стратегических инструментов мотивации сотрудников: сотруднику выдают опцион, по которому через 3–7 лет и по достижении оговоренных результатов он сможет получить долю в компании – по цене, зафиксированной сегодня, или вовсе бесплатно. Другой вариант: по окончании программы сотрудник получает внушительный денежный бонус.

