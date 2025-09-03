Большинство компаний РФ используют программы долгосрочной мотивации сотрудников

Успех программ сейчас LTI состоит во внутренней эффективности, а не только в росте капитализации. В исследовании говорится, что 47% программ долгосрочной мотивации строится вокруг операционных показателей. Так, согласно исследованию, эффективность капитала увеличилась с 17% до 24%. Многие компании сокращают ожидание первой выплаты до года – обычно программы рассчитаны на срок до четырех или пяти лет. Однако в SQN отметили, что не все программы дают желаемый результат. Так, в 21 публичной компании с выплатами в акциях средняя стоимость бумаг за год уменьшилась на 17%.