Программы долгосрочной мотивации в российских компаниях изменились после СВО

Программы долгосрочной мотивации в российских компаниях изменились после СВОНо это тактические изменения, а сама решимость бизнеса работать вдолгую никуда не делась, говорят эксперты
Несмотря на выявленные сложности в регулировании программ долгосрочного вознаграждения (long term incentive, LTI) в 2022–2023 гг., отказ от них в массовом масштабе не произошел» – такой вывод делает компания Ward Howell по данным опроса 40 российских компаний, проведенного в марте 2024 г.
LTI считаются одним из лучших стратегических инструментов мотивации сотрудников: сотруднику (чаще всего топ-менеджеру) выдают опцион, по которому через 3–7 лет и по достижении оговоренных результатов он сможет получить долю в компании – по цене, зафиксированной сегодня, или вовсе бесплатно. Другой вариант: по окончании программы сотрудник получает внушительный денежный бонус.
«LTI-программы продолжают играть ключевую роль в вознаграждении топ-менеджеров», – комментируют в Ward Howell. Консалтинговые компании Kept и «AMT консалт» в 2023 г. опросили 37 компаний, у которых в совокупности было 47 программ LTI, и выяснили: даже в бурный период 2022–2023 гг. новые программы ввели в своих компаниях 16% респондентов, что в целом соответствует долгосрочному тренду. Для сравнения: в 2017–2020 гг. LTI-программы ввели в своих компаниях 18% респондентов.
Однако новые программы во многом отличаются от предыдущих. «К началу 2024 г. компании разработали альтернативные стратегии долгосрочного вознаграждения, внесли коррективы в существующие или внедрили новые программы», – сообщает исследование Ward Howell. «Ведомости» разобрались, в чем суть этих перемен и какое будущее у LTI-программ в России.