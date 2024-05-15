Программы долгосрочной мотивации в российских компаниях изменились после СВО

«LTI-программы продолжают играть ключевую роль в вознаграждении топ-менеджеров», – комментируют в Ward Howell. Консалтинговые компании Kept и «AMT консалт» в 2023 г. опросили 37 компаний, у которых в совокупности было 47 программ LTI, и выяснили: даже в бурный период 2022–2023 гг. новые программы ввели в своих компаниях 16% респондентов, что в целом соответствует долгосрочному тренду. Для сравнения: в 2017–2020 гг. LTI-программы ввели в своих компаниях 18% респондентов.