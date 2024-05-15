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Программы долгосрочной мотивации в российских компаниях изменились после СВО

Но это тактические изменения, а сама решимость бизнеса работать вдолгую никуда не делась, говорят эксперты
Мария Подцероб
Антон Осипов
Dreamstime / PhotoXPress

Несмотря на выявленные сложности в регулировании программ долгосрочного вознаграждения (long term incentive, LTI) в 2022–2023 гг., отказ от них в массовом масштабе не произошел» – такой вывод делает компания Ward Howell по данным опроса 40 российских компаний, проведенного в марте 2024 г.

LTI считаются одним из лучших стратегических инструментов мотивации сотрудников: сотруднику (чаще всего топ-менеджеру) выдают опцион, по которому через 3–7 лет и по достижении оговоренных результатов он сможет получить долю в компании – по цене, зафиксированной сегодня, или вовсе бесплатно. Другой вариант: по окончании программы сотрудник получает внушительный денежный бонус.

«LTI-программы продолжают играть ключевую роль в вознаграждении топ-менеджеров», – комментируют в Ward Howell. Консалтинговые компании Kept и «AMT консалт» в 2023 г. опросили 37 компаний, у которых в совокупности было 47 программ LTI, и выяснили: даже в бурный период 2022–2023 гг. новые программы ввели в своих компаниях 16% респондентов, что в целом соответствует долгосрочному тренду. Для сравнения: в 2017–2020 гг. LTI-программы ввели в своих компаниях 18% респондентов.

Однако новые программы во многом отличаются от предыдущих. «К началу 2024 г. компании разработали альтернативные стратегии долгосрочного вознаграждения, внесли коррективы в существующие или внедрили новые программы», – сообщает исследование Ward Howell. «Ведомости» разобрались, в чем суть этих перемен и какое будущее у LTI-программ в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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