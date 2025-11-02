Газета
Главная / Менеджмент /

Средняя зарплата в 24 отраслях экономики превысила 150 000 рублей

Ведомости

В августе средняя зарплата превысила 150 000 руб. в 24 отраслях экономики, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Самый высокий уровень заработка зафиксировали в сфере добычи природного газа – 327 600 руб. Издатели программного обеспечения получают в среднем 216 700 руб., производители агрохимических продуктов – 215 800 руб. Больше 200 000 руб. получали разработчики программного обеспечения и работники авиатранспорта.

В среднем от 180 000 до 200 000 руб. платили в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти. От 160 000 до 180 000 составили зарплаты на производстве табачных изделий и компьютеров, в добыче цветных металлов, в сфере спутниковой связи и консалтинге. На производстве нефтепродуктов, в сервисных компаниях в области ТЭКа и в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием получали от 150 000 до 160 000 руб.

В августе в среднем по России зарплата составила 92 900 руб., когда в прошлом году за тот же период она составляла 82 200 руб. Среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает также сверхвысокие зарплаты.

11 октября Росстат опубликовал данные, по которым самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере финансов и страхования (221 900 руб.). Высокие зарплаты также зафиксированы у работников производства табачных изделий (206 300 руб.) и в добыче нефти и газа (200 300 руб.).

