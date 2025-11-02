Средняя зарплата в 24 отраслях экономики превысила 150 000 рублей

В среднем от 180 000 до 200 000 руб. платили в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти. От 160 000 до 180 000 составили зарплаты на производстве табачных изделий и компьютеров, в добыче цветных металлов, в сфере спутниковой связи и консалтинге. На производстве нефтепродуктов, в сервисных компаниях в области ТЭКа и в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием получали от 150 000 до 160 000 руб.