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От космоса до искусственного интеллекта: кто ломает гендерные стереотипы

7 примеров того, почему понятие «неженская профессия» безнадежно устарело
Анастасия Ашаева
Мария Епифанова
Руководитель департамента «Лазерная связь» российской аэрокосмической компании «БЮРО 1440»Отвечает за разработку оптической межспутниковой связи. Под ее началом был создан и протестирован в космосе один из первых в мире терминалов лазерной связи, соединивший спутники на расстоянии свыше 1000 км.«Будучи ребенком, я мечтала о космосе, восхищалась Королевым, Циолковским, Гагариным. В этой сфере женщин исторически меньше, но при этом каждая вдохновляет других, на деле доказывая, что даже будучи хрупкой женщиной, можно решать масштабные задачи. Сейчас большинство космических профессий не разделяются по гендерам – главное, какими качествами и складом ума обладает человек. И хотя моя команда по большей части&nbsp; состоит из мужчин, в ней трудится 30 очень талантливых женщин. Это молодые, целеустремленные специалисты, которые каждый день вдохновляют на новые победы и разрабатывают по-настоящему прорывные технологии. И на мой взгляд, стереотип о «неженском лице» в космосе уходит в прошлое».
пресс-служба «БЮРО 1440»
Директор единственного в России научно-технического Музея криптографииВместе с командой создала уникальный мультиcенсорный музей, который рассказывает о криптографии, истории коммуникации и методах защиты информации в разные эпохи. За несколько лет существования музей получил признание и ряд профессиональных наград. «Пока в сфере криптографии женщин не очень много. Я и сама столкнулась со стереотипом, что женщина, которая возглавляет научно-технический музей, обязательно должна иметь техническое образование. Но это необязательно так. Музей мы создавали фактически с нуля с командой, которая на 70-80% состоит из женщин. Мы не только собрали коллекцию, разработали экспозицию и мультимедийный контент, но и реконструировали здание 1885 года. Ты будто поработал и с девелоперами, и в строительной компании, и на заводе, и с застройщиками и в креативной студии. Это были разные, часто непривычные роли. Задача таких музеев, как наш, — не только популяризировать математику и криптографию, но и разрушать стереотипы о том, что технологии и наука – это что-то очень сложное и доступное только мальчикам из математических кружков».
пресс-служба Музея криптографии
Операционный директор компании по информационной безопасности «Бастион»Прошла путь от аудитора систем интернет-безопасности до топ-менеджера в активно растущей команде.«Когда устроилась в «Бастион», здесь царил дух стартапа: никто не обращал внимания на пол, возраст и статус. Ты либо делаешь свое дело хорошо, и компания тебя благодарит, либо плохо, и тогда неважно, женщина ты или мужчина. Для девушек в ИТ характерны такие качества, как аккуратность, усидчивость, внимательность, развитые софт-скиллы. Это сильно помогает в работе с заказчиками и технической командой. Не говорю, что у мужчин эти навыки отсутствуют, совсем нет, но иногда умные и эффективные решения от технических специалистов-мужчин требуют некой «упаковки», свежего и внимательного взгляда».
пресс-служба Бастион
Руководитель направления обработки и синтеза речи в лаборатории искусственного интеллекта компании «Криптонит». Обучает нейросети распознавать человеческую речь на разных языках. Может объяснить машине, как отличить мужчину от женщины.«Моя профессия считается развивающейся. Например, в последние годы стали широко использоваться LLM (Large linguistic models, большие языковые модели. – «Ведомости»), что спровоцировало появление новых специальностей, таких как промпт-инженер или аудитор этики искусственного интеллекта. На мой взгляд, в последние несколько лет стереотип про «неженские профессии» стал пережитком прошлого. Стоит только посмотреть, какое количество девушек приходит учиться на «мужские» специальности, где важны мозги, а не мускулы».
пресс-служба компании Криптонит
Руководитель отдела разработки сервисов опорной сети 5G производителя IT-оборудования YADRO Отвечает за разработку 5G-коры с нуля, на что у международных компаний уходят годы и сотни специалистов.«В IT важны компетенции, а не гендер. Все определяется навыками, профессиональным подходом и желанием развиваться. Думаю, стереотип о «неженском» лице в этой сфере устарел. Проблема не в реальных барьерах, а в страхах, которые сидят в головах. Многие девушки не идут сюда не потому, что им кто-то мешает, а из-за недостатка информации и уверенности. Нужно показывать, что IT и инженерия в частности – это креативная и интересная сфера, где важны талант и стремление развиваться, а не пол. Важно выбирать место работы осознанно – изучать корпоративную культуру, ценности, задавать вопросы на собеседовании».
пресс-служба компании YARDO
Директор по разработке группы компаний в сфере ИБ «Гарда»Сформировала департамент, начав с минимальной структуры. Теперь управляет командой из 237 человек.«В России стереотип о "неженских профессиях", к сожалению, еще существует, особенно за пределами Москвы. Но я верю, что это вопрос времени. Эволюционно люди тянутся к тем, у кого больше ресурсов: интеллектуальных, социальных, материальных. Сегодня женщины становятся более дисциплинированными, энергичными и готовыми брать на себя ответственность. Важно понимать, что интеллектуальная сфера не имеет гендера. Женщины успешно справляются с задачами в любых областях, будь то кибербезопасность, разработка искусственного интеллекта или низкоуровневое программирование. Публичное признание их успехов помогает разрушать стереотипы. А еще мощный инструмент – это женская интуиция».
Личный архив
Специалист-исследователь лаборатории криптографии компании «Криптонит». Изучает проблемы защиты информации в различных сферах цифровой экономики, ищет уязвимости в протоколах и обосновывает надежность новых алгоритмов защиты данных. «Раньше криптографией занимались в основном спецслужбы, поэтому девушек в этой области практически не было. Однако с момента, когда она стала открытой наукой, все больше женщин стали в нее вносить свой вклад. Здесь меньше рутины, чем в других профессиях: мы часто исследуем что-то новое, анализируем протоколы, выявляем уязвимости, доказываем теоремы. И хотя мужчин-криптографов по-прежнему больше, чем женщин, я думаю, что стереотип о "неженской" профессии становится неактуальным».
пресс-служба компании Криптонит
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Ксения Лазаренко
Руководитель департамента «Лазерная связь» российской аэрокосмической компании «БЮРО 1440»

Отвечает за разработку оптической межспутниковой связи. Под ее началом был создан и протестирован в космосе один из первых в мире терминалов лазерной связи, соединивший спутники на расстоянии свыше 1000 км.

«Будучи ребенком, я мечтала о космосе, восхищалась Королевым, Циолковским, Гагариным. В этой сфере женщин исторически меньше, но при этом каждая вдохновляет других, на деле доказывая, что даже будучи хрупкой женщиной, можно решать масштабные задачи. Сейчас большинство космических профессий не разделяются по гендерам – главное, какими качествами и складом ума обладает человек. И хотя моя команда по большей части  состоит из мужчин, в ней трудится 30 очень талантливых женщин. Это молодые, целеустремленные специалисты, которые каждый день вдохновляют на новые победы и разрабатывают по-настоящему прорывные технологии. И на мой взгляд, стереотип о «неженском лице» в космосе уходит в прошлое».
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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