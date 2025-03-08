От космоса до искусственного интеллекта: кто ломает гендерные стереотипы

Ксения Лазаренко

Руководитель департамента «Лазерная связь» российской аэрокосмической компании «БЮРО 1440»



Отвечает за разработку оптической межспутниковой связи. Под ее началом был создан и протестирован в космосе один из первых в мире терминалов лазерной связи, соединивший спутники на расстоянии свыше 1000 км.



«Будучи ребенком, я мечтала о космосе, восхищалась Королевым, Циолковским, Гагариным. В этой сфере женщин исторически меньше, но при этом каждая вдохновляет других, на деле доказывая, что даже будучи хрупкой женщиной, можно решать масштабные задачи. Сейчас большинство космических профессий не разделяются по гендерам – главное, какими качествами и складом ума обладает человек. И хотя моя команда по большей части состоит из мужчин, в ней трудится 30 очень талантливых женщин. Это молодые, целеустремленные специалисты, которые каждый день вдохновляют на новые победы и разрабатывают по-настоящему прорывные технологии. И на мой взгляд, стереотип о «неженском лице» в космосе уходит в прошлое».