Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube

У Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но и он действует не всегда, объясняет Рябыко возможное требование вечной блокировки этой площадки: «Были ситуации, даже когда после вынесения определения суда мы продолжали находить спорные копии на этой платформе». Поэтому «Эксмо» и АЗАПИ готовы переходить к более жестким мерам в отношении YouTube. У «Яндекса» изначально отсутствует механизм добровольного удаления ссылок на пиратские копии книг, указывает Рябыко, обычный ответ на жалобы издательств – судитесь с самими пиратскими сайтами, мы только агрегатор. Книжные издатели хотят, чтобы «Яндекс» удалял пиратские копии книг по такому же принципу, который с прошлого года действует для сериалов и фильмов, заявил Рябыко.