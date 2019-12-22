Книжные издатели готовятся к вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube
Апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня, следует из определения суда от 2 декабря («Ведомости» ознакомились с копией документа). Нелегальные аудиоверсии этой книги были размещены на YouTube и на «Яндекс.Видео». Подлинность документа подтвердил «Ведомостям» Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы «Эксмо». Суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо» за недостаточностью доказательств.
Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России. Представитель «Яндекса» от комментариев отказался, поскольку определение в компанию не поступало. Представитель Google (владелец YouTube) не ответил на запрос.
Группа «Эксмо-АСТ» – крупнейший российский издатель художественной литературы. Компания в 2018–2019 гг. дважды добивалась вынесения предварительных определений по нелегальным аудиоверсиям своих книг на YouTube. Также группа через суд добилась удаления копии книги на сервисе для хранения файлов «Яндекс.Диск». А вот определение в отношении «Яндекс.Видео» для «Эксмо» и других книжных издателей – первое.
Аудиоверсия книги «Задача трех тел» до сих пор доступна на YouTube и на «Яндекс.Видео», убедился корреспондент «Ведомостей».
Прежде издатели называли YouTube и «Яндекс.Видео» одними из главных источников нелегальных аудиокниг в рунете. В качестве видео пираты часто используют статичное изображение обложки книги, на которое накладывают начитанный текст.
«Эксмо» намерено идти до конца и добиваться добровольного удаления «Яндексом» нелегальных аудиокниг, уверяет Рябыко: «Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России». АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших издательств России (в том числе группы «Эксмо-АСТ», «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер» и др.) и судебные процессы по искам «Эксмо» открывают возможности для защиты своего контента другими издательствами, добавил он.
Вечная блокировка – крайняя мера в борьбе с пиратскими сайтами, она действует с 2015 г. Если сайт не отвечает на жалобы правообладателя, то Мосгорсуд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах. Соответствующая интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется до тех пор, пока пиратская копия не удаляется. Если правообладатель повторно находит нелегальную копию контента на каком-то сайте, то может потребовать вечной блокировки всего ресурса: даже если тот позднее удалит весь пиратский контент, ничего не изменится.
Именно угрозу вечной блокировки «Яндекс.Видео» использовал в августе 2018 г. холдинг «Газпром-медиа», чтобы убедить интернет-компанию реагировать на жалобы правообладателей. В итоге осенью крупнейшие телехолдинги и интернет-компании на площадке Роскомнадзора подписали меморандум, по которому российские видеоплощадки обязались удалять пиратские файлы и ссылки на них добровольно, без решения суда, но только сериалы и фильмы.
Книжные издательства в соглашение не вошли и были этим крайне недовольны. АЗАПИ после подписания обратилась к «Яндексу» и в Роскомнадзор с просьбой о включении издателей в число участников меморандума, но этого не было сделано, напоминает Рябыко.
У Google и YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратские сайты, но и он действует не всегда, объясняет Рябыко возможное требование вечной блокировки этой площадки: «Были ситуации, даже когда после вынесения определения суда мы продолжали находить спорные копии на этой платформе». Поэтому «Эксмо» и АЗАПИ готовы переходить к более жестким мерам в отношении YouTube. У «Яндекса» изначально отсутствует механизм добровольного удаления ссылок на пиратские копии книг, указывает Рябыко, обычный ответ на жалобы издательств – судитесь с самими пиратскими сайтами, мы только агрегатор. Книжные издатели хотят, чтобы «Яндекс» удалял пиратские копии книг по такому же принципу, который с прошлого года действует для сериалов и фильмов, заявил Рябыко.
На вопрос «Ведомостей» о возможном вхождении издателей в состав участников меморандума представитель «Яндекса» сообщил, что это надо обсуждать со всеми участниками соглашения, и от других комментариев отказался.