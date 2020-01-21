Новым министром культуры стала специалист по документальному кино
Новым министром культуры вместо Владимира Мединского стала Ольга Любимова. Указ о ее назначении подписал президент Владимир Путин. До этого Любимова руководила департаментом кинематографии министерства, а в 2015–2016 гг. она была советником этого департамента.
Мединский был назначен министром культуры в мае 2012 г. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы, а также был известен как автор книг по истории России. Мединский станет помощником президента по культуре, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры нескольких медиакомпаний. Один из них знает, что у Мединского будут широкие полномочия и он сохранит влияние на культуру, этот источник «Ведомостей» сравнивает будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который с 2013 г. был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам. Сейчас помощника по культуре у Путина нет, его советник по культуре – Владимир Толстой.
«Ведомости» запросили комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Любимовой 39 лет, ее отец – ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, мать – актриса «Современника» Мария Шверубович (скончалась в мае 2018 г.). Любимова закончила факультет журналистики МГУ и факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).
С 2001 г. Любимова работала на телевидении – корреспондентом программ на «3 канале» и программы «Ортодокс» на канале ТВЦ, ведущей программ «Москва-2009» и «Город и люди» на телеканале «Столица», руководителем программы «Контекст» на телеканале «Культура». В 2016 г. возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, посвященных православию, для каналов «Россия 1», «Культура» (входят в холдинг ВГТРК) и «Первого канала».
У Любимовой есть сын Никита и дочь Варвара.
«Мне кажется, что Министерство культуры и так захлебывается от некоммерческого кино – мы уже все для него делаем. Только вот где эта грань между коммерческим и фестивальным кино? Очень не хотелось бы, чтобы сам термин «фестивальное, авторское кино» стал синонимом плохого фильма. Что вообще мы называем фестивальным кино? Показы на двух региональных киносмотрах – это не фестивальное кино, а неудавшийся проект, продвижением которого продюсеры особо не заморачивались. Либо ими были приняты неудачные продюсерские решения» («Бюллетень кинопрокатчика», 2018 г.)
Как Мединский боролся с Голливудом
Главные действия Мединского на посту министра культуры связаны с протекционизмом в кинематографе. Он много раз предлагал тем или иным способом ограничить показ голливудских фильмов. Жестких ограничений Минкульт так и не смог ввести, но добился того, чтобы крупные голливудские премьеры были ограничены в показах в крупные праздники. Например, в эти новогодние каникулы между собой на экранах конкурировало фактически только отечественное кино.
Для этого министерство изменило правила выдачи прокатных удостоверений, получение которых обязательно для показа фильма в кинотеатре. Два года назад по инициативе Мединского в этих удостоверениях появилась строка с указанием конкретной даты старта проката – и чиновники могли согласовать предложенную продюсером дату премьеры или нет. Так что Минкульт предупреждал продюсеров и прокатчиков, что не выдаст разрешение на показ той или иной картины в определенные даты. Кинотеатры в ответ жаловались, что такое очищение проката сокращает возможность выбора у зрителей и в результате снижает кинокассу.
Несколько лет после назначения Мединского доля русского кино в прокате не превышала 20% – а именно этот показатель стал ключевым для министра. Лишь в 2017 г. эта доля резко выросла до 24–25%, а по итогам 2018 г. отечественное кино посмотрели рекордные 28% посетителей кинотеатров. Впрочем, в 2019 г. этот показатель снова упал – до 23,5%.
По инициативе министра продюсеры и режиссеры, претендующие на получение государственного финансирования, должны были пройти так называемую открытую защиту – рассказать о своем проекте перед залом экспертов и ответить на их вопросы. В конце 2019 г. Минкульт впервые выложил в открытый доступ и данные о том, сколько именно денег из бюджета получил тот или иной проект. Часть продюсеров сочли такую открытость излишней, другие, напротив, оценили доступ к таким данным.
Мединский также отметился ярким конфликтом с государственным Фондом кино. В 2009 г. в этот фонд было передано государственное финансирование массового кино. И хотя за развитие кинематографии в России отвечает Минкульт, этот фонд подчинялся напрямую правительству, что категорически не устраивало Мединского. В 2018 г. министр добился смены руководителя фонда – вместо бывшего сотрудника администрации президента Антона Малышева эту организацию возглавил бывший заместитель министра культуры Вячеслав Тельнов.
Исторический патриотизм
Мединский часто подчеркивает важность патриотического воспитания и то, какую роль в этом играет кино. Особое внимание министр всегда уделял историческим фильмам и фильмам о войне. Он даже стал автором идеи фильма режиссера Константина Хабенского «Собибор» о нацистском концлагере.
Следить за исторической достоверностью фильмов, которые претендуют на государственное финансирование, Мединский пригласил экспертов из Российского военно-исторического общества, которое он сам и возглавляет. Финансируется это общество из федерального бюджета через Министерство культуры.
Минкульт отказал в прокате нескольким иностранным картинам – прежде всего за исторические несоответствия. Так, без прокатного удостоверения осталась комедия Армандо Ианнучи «Смерть Сталина». Уже из-за обвинений в порнографии Минкульт запретил прокат в России нескольких фильмов из проекта «Дау».
В 2014 г. министерство перестало выделять из бюджета деньги на фестиваль «Артдокфест» Виталия Манского, которого Мединский обвинил в антигосударственной позиции.
С другой стороны, Минкульт отказал группе православных верующих во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которые требовали не выпускать на экраны фильм о романе будущего императора Николая II и балерины «Матильда». Этот фильм получил разрешение на прокат.
Театральные дела
Регулярно рассказывая об итогах своей работы, Мединский с гордостью подчеркивает, как растет посещаемость театров и музеев в стране и как идет их цифровизация. Но в театральной отрасли Мединский больше запомнится делом «Седьмой студии». Уголовное дело о мошенничестве было заведено весной 2017 г., следствие обвинило основателя студии Кирилла Серебренникова и ее сотрудников в хищении средств, выделенных Минкультом на проект «Платформа». В основу дела легли показания сотрудников Минкульта, которые заявили, что из выделенных 216,5 млн руб. по назначению якобы было израсходовано только 16 млн руб. Обвинение вызвало бурное возмущение театральной общественности, поклонников театра и Серебренникова. Обвиняемые настаивают на том, что все полученные деньги были потрачены на «Платформу», сейчас идет суд.
Громкая музейная история, связанная с Мединским, – передача Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) сначала под управление РОСИЗО, а потом в управление Пушкинскому музею. После передачи в РОСИЗО из центра ушли многие сотрудники, которые рассказывали, что новые руководители мешают им проводить выставки и делать проекты. Сотрудники полагали, что чиновникам не нравится слишком провокационное, на их взгляд, современное искусство.
Реставрация с откатом
В октябре 2017 г. суд признал виновными в хищении бюджетных средств бывшего статс-секретаря Минкульта Григория Пирумова и еще четырех сотрудников министерства и подведомственных ему структур. Обвинения были связаны с реконструкцией исторических зданий: чиновники заключали с компаниями контракты по завышенной цене и брали за это откаты. Сам Мединский заявлял, что ничего не знал о происходящем. После этого советник президента по культуре Владимир Толстой заявил, что на месте министра подал бы в отставку.
При участии Светланы Бочаровой