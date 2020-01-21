Новым министром культуры стала специалист по документальному кино

Мединский был назначен министром культуры в мае 2012 г. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы, а также был известен как автор книг по истории России. Мединский станет помощником президента по культуре, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры нескольких медиакомпаний. Один из них знает, что у Мединского будут широкие полномочия и он сохранит влияние на культуру, этот источник «Ведомостей» сравнивает будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который с 2013 г. был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам. Сейчас помощника по культуре у Путина нет, его советник по культуре – Владимир Толстой.