Комедия «Холоп» стала самым кассовым отечественным фильмом в истории
Фильм «Холоп» собрал в кинотеатрах России 2 млрд 944 млн руб., следует из данных государственной системы учета кинобилетов ЕАИС на 13.15 мск. Таким образом, комедия обошла по сборам прежнего лидера – спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката. «Движение вверх» удерживало первое место два года – с февраля 2018 г. Если учитывать и иностранные картины, то по кассе «Холоп» теперь уступает только «Аватару» Джеймса Кэмерона, который в 2009 г. собрал 3,6 млрд руб.
«Холоп» режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря 2019 г. Фильм сняла продюсерская компания Yellow, Black & White и группа компаний КИТ («Кино и телевидение», принадлежит «Газпром-медиа») при участии телеканалов «Россия 1» (входит в ВГТРК) и «Супер» («Газпром-медиа»). На создание картины было потрачено 160 млн руб., фильм окупился в первые же дни проката. Картину также поддержал Фонд кино, выделив 25 млн руб. на возвратной основе и 35 млн руб. – на безвозвратной.
Главным героем в фильме является сын крупного бизнесмена Гриша. Он попадает в XIX век, где становится конюхом. По сюжету в реальности все окружающие его люди являются актерами, а все происходящее – психологический эксперимент по перевоспитанию мажора. Главную роль в комедии исполнил Милош Бикович, ранее сыгравший в таких фильмах, как «Лед», «Балканский рубеж», а также в сериалах «Отель «Элеон» (канал СТС) и «Гранд» (канал «Супер»).
По оценке журнала «Бюллетень кинопрокатчика», фильм был лидером новогоднего проката. Его посмотрел каждый третий зритель, пришедший в кинотеатр в праздничные дни (это 37% праздничной кассы). Согласно данным ЕАИС, отметку в 2 млрд руб. кассы картина преодолела 10 января.
Всего жители России с 1 по 8 января 2020 г. потратили на покупку билетов в кино 4,1 млрд руб., и 83% из этой суммы пришлось на фильмы российского производства.