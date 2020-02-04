Комедия «Холоп» стала самым кассовым отечественным фильмом в истории

Фильм «Холоп» собрал в кинотеатрах России 2 млрд 944 млн руб., следует из данных государственной системы учета кинобилетов ЕАИС на 13.15 мск. Таким образом, комедия обошла по сборам прежнего лидера – спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката. «Движение вверх» удерживало первое место два года – с февраля 2018 г. Если учитывать и иностранные картины, то по кассе «Холоп» теперь уступает только «Аватару» Джеймса Кэмерона, который в 2009 г. собрал 3,6 млрд руб.