МТС поставит мюзикл о противостоянии американского и советского шахматистов

В октябре 2020 г. МДМ начнет показывать первую российскую постановку мюзикла «Шахматы». Эту историю о противостоянии американского и советского шахматистов (по мотивам драматичного матча на первенство мира между Борисом Спасским и Робертом Фишером в 1972 г.) написали в 1984 г. автор рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» Тим Райс и солисты ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус. Оператор российского проекта – театральная компания «Фэнси шоу», сопродюсер – МТС, за постановку отвечает Дмитрий Богачев, сообщил «Ведомостям» представитель этого оператора. Богачев поставил в России такие мюзиклы, как «Мамма миа!», «Кошки», «Красавица и чудовище» и др. Он подтвердил «Ведомостям», что МТС стала соинвестором его постановки.