«Смешариков» объединяют с «Фиксиками»

Главный проект «Рики» – «Смешарики», один из самых популярных в России мультсериалов, и три одноименных полнометражных фильма. Также группа продает лицензии других производителей мультфильмов, издает развивающие игры и книги, создает детский контент для YouTube и проч. Финансовые показатели она не раскрывает. Выручка АО «Аэроплан» в 2018 г. составила, по данным «СПАРК-Интерфакса», 206 млн руб., чистая прибыль – 40,8 млн руб. В этих данных учтены продажи не всей группы, поправляет Васильев, но корректные цифры не называет. Создание трех сезонов «Фиксиков», по его словам, обошлось примерно в $11 млн. Совокупный розничный оборот товаров и услуг под брендами «Фиксики» и всеми брендами «Рики» в 2019 г. составил около 10 млрд руб., из которых примерно четверть пришлась на «Фиксиков», сообщала группа.