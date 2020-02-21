«Смешариков» объединяют с «Фиксиками»
Создатель мультфильмов «Смешарики» – группа «Рики» приобретет контрольный пакет акций анимационной студии «Аэроплан» и консолидирует 100% ее акций, рассказал «Ведомостям» глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский и подтвердил представитель «Аэроплана». Сделка денежная, компании подписали обязывающие документы, уточнил Завадский. Сейчас контрольным пакетом «Аэроплана» владеет основатель студии Георгий Васильев. Детали сделки стороны не раскрывают.
Это часть новой стратегии «Рики» по консолидации медиаактивов, объясняет Завадский. Группа уже выкупила у ВГТРК права на производство мультфильма «Тима и Тома», у Межгосударственной корпорации развития – долю в совместном «Фонде девелопмента Рики», который создал более 10 пилотных анимационных проектов, напомнил он.
«Рики» стала инвестором «Аэроплана» еще в 2011 г., рассказал «Ведомостям» Васильев и подтвердил основатель «Рики» Илья Попов. Тогда группа вложила $3 млн в производство сериала «Фиксики» о маленьких человечках, которые живут внутри техники и чинят ее. Это и два одноименных полнометражных фильма – основа портфеля «Аэроплана». Васильев создал «Аэроплан» в 2005 г. для съемок полнометражного фильма «Фиксики» на основе идеи мультипликатора Александра Татарского (создатель «Приключений капитана Врунгеля», «Пластилиновой вороны», «Падал прошлогодний снег» умер в 2007 г.). Из-за кризиса 2008 г. студия потеряла инвестора, рассказывает Васильев, и взамен большого фильма начала выпускать сериал, в 2010 г. он стал выходить в программе «Спокойной ночи, малыши!» на канале «Россия 1».
В 2011 г. к проекту присоединилась «Рики», и первые годы примерно половина эпизодов «Фиксиков» производилась на студии «Аэроплана» в Москве, а половина – на студии «Рики» в Санкт-Петербурге, вспоминает Васильев. По его словам, помимо инвестиций и производственных мощностей «Рики» одно время эксклюзивно продавала лицензии на использование образов «Фиксиков». Постепенно «Аэроплан» расширил собственные мощности, нанял команду по продаже лицензий и стал полноценной продюсерской компанией, говорит Васильев. Попов также подчеркивает, что «Аэроплан» все эти годы был автономной компанией и «Рики» как акционер минимально вмешивалась в ее операционную деятельность.
Главный проект «Рики» – «Смешарики», один из самых популярных в России мультсериалов, и три одноименных полнометражных фильма. Также группа продает лицензии других производителей мультфильмов, издает развивающие игры и книги, создает детский контент для YouTube и проч. Финансовые показатели она не раскрывает. Выручка АО «Аэроплан» в 2018 г. составила, по данным «СПАРК-Интерфакса», 206 млн руб., чистая прибыль – 40,8 млн руб. В этих данных учтены продажи не всей группы, поправляет Васильев, но корректные цифры не называет. Создание трех сезонов «Фиксиков», по его словам, обошлось примерно в $11 млн. Совокупный розничный оборот товаров и услуг под брендами «Фиксики» и всеми брендами «Рики» в 2019 г. составил около 10 млрд руб., из которых примерно четверть пришлась на «Фиксиков», сообщала группа.
Покупка всего «Аэроплана» предоставит «Рики» доступ к дополнительным производственным мощностям, позволит активнее влиять на проект «Фиксики», быстрее развивать его, предлагать клиентам и партнерам пакетные сделки с крупнейшими анимационными брендами, перечисляет Завадский.
«Мне интересны проекты на стадии развития, когда бизнес работает как часы, я выхожу и начинаю что-то новое, – объясняет продажу «Аэроплана» Васильев. – И с анимацией я даже задержался. Во-первых, мне очень интересно придумывать мультфильмы, во-вторых, кризисы 2008 и 2014 гг. помешали этому бизнесу быстро встать на ноги». В биографии Васильева множество проектов. Он создал первую в стране фьючерсную биржу, инвесткомпанию «Росико», впоследствии вошедшую в АФК «Система», был одним из основателей «Вымпелкома», сопродюсером мюзикла «Норд-ост». Теперь Васильев сосредоточится на проекте «Всенаука» по популяризации науки, но останется креативным продюсером «Аэроплана», он обсуждает с Поповым выпуск полнометражного мультфильма для семейной аудитории: «Надеюсь, «Рики» найдет ресурсы для реализации этого проекта».