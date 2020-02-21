Государство продало «Фирму Мелодия»

ООО «Формакс» было зарегистрировано в августе 2015 г. и первые три года его деятельность была убыточной, следует из базы данных СПАРК. Брусникина объясняет это «большими затратами» на разработку и вывод на рынок собственного сервиса Fonmix, через который потребители получают доступ к базе с легальными музыкальными треками. Финансовая отчетность компании за 2018 и 2019 гг. в открытом доступе отсутствует, но, как утверждает Брусникина, в 2019 г. «Формакс» получил прибыль. 75% ООО принадлежит Михаилу Суконцеву. «Формакс» – единственная компания, владельцем которой является Суконцев, другой информации в открытых источниках о нем нет. Связаться с Суконцевым не удалось. Еще 25% «Формакса» – у ООО «Первый цифровой агрегатор», единственным владельцем этой компании является Дмитрий Смирнов. Другими активами он также не владеет.