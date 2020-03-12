Какие оригинальные сериалы покажет «Кинопоиск HD» от «Яндекса»
Видеосервис «Кинопоиск HD» (входит в «Яндекс») в марте начинает показывать по подписке первые сериалы, снятые по заказу этой платформы. Премьеры обещаны на каждый месяц. Это первый видеосервис в России, который не связан с ТВ и который начинает регулярно показывать сериалы, специально произведенные для пользователей в интернете.
Вот что это будут за сериалы:
«Проект «Анна Николаевна»
Премьера: 26 марта 2020 г.
Отечественные ученые создали андроида-полицейского. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна отправляется служить в провинциальный городок. Коллеги думают, что Анна Николаевна – дочь замминистра.
Режиссер: Максим Пежемский
Сценарий: Дмитрий Лемешев, Роман Непомнящий
Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук
В ролях: Зоя Бербер, Сергей Гармаш и др.
«Последний министр»
Премьера: 26 марта 2020 г.
Политическая комедия о том, что происходит за закрытыми дверями министерства и как на самом деле принимаются законы. Когда министром перспективного планирования назначают деятельного неудачника, никто представить не может, к чему это приведет. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативны не всегда разумные, а результат – крайне непредсказуемый.
Режиссер: Роман Волобуев
Сценарий: Роман Волобуев, Елена Ванина, Роман Непомнящий, Дмитрий Нелидов
Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук
Актеры: Ян Цапник, Ольга Сутулова и др.
«Водоворот»
Премьера: лето 2020 г.
В городе действует серийный убийца. Он выбирает своих жертв среди подростков и обставляет убийства как оккультные ритуалы. Этих детей не ищут их родители, и место преступления обнаруживают случайно.
Режиссер: Андрей Загидуллин
Сценарий: Андрей Стемпковский
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Ольга Филипук
Актеры: Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Алена Михайлова и др.
«Кликбейт»
Премьера: лето 2020 г.
Сериал о новых медиа и об изнанке современной журналистики. Известный журналист Антон Малышев возвращается в Москву после пяти лет дауншифтинга. Практически случайно он становится издателем Telegram-канала, известного своими скандальными расследованиями. Канал ведут три отчаянные девушки, которые верят в свободу слова и не очень разборчивы в методах работы. Малышев обещает поднять канал на новый уровень и сделать из него «последний бастион свободы слова».
Режиссер: Роман Волобуев
Сценарий: Мила Просвирина, Илья Маланин
Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук
Актеры: Евгений Стычкин, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова и др.
«Беспринципные»
Премьера: лето 2020 г.
Сатирические зарисовки о жизни среднего класса по мотивам рассказов Александра Цыпкина.
Режиссер: Роман Прыгунов
Сценарий: Александр Цыпкин
Продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук
Премьера на «Кинопоиске HD»: лето 2020 г.
Актеры: Павел Деревянко, Мария Шалаева, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова и др.
«Топи»
Премьера: осень 2020 г.
Мистический триллер о пяти молодых москвичах, которые едут в таинственный монастырь в деревне Топи. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, чувство вины за смерть близкого, неизлечимая болезнь… Но в Топях участников экспедиции ждет не исцеление, а встреча с собственными страхами. И выбраться из полумертвой деревни почти невозможно.
Режиссер: Владимир Мирзоев
Сценарий: Дмитрий Глуховский
Продюсеры: Владимир Маслов, Бинке Анисимов, Ибрагим Магомедов, Максим Олейников, Ольга Филипук
«Настя, соберись!»
Премьера: осень 2020 г.
Настя – крутой дизайнер-архитектор, у нее случился личный конец света: с работы уволили из-за сексиста-заказчика, мать именно в этот момент решила больше не лезть со своей помощью, а муж изменил с подругой. Сказать тут можно только одно: «Настя, соберись!» Задачу пытаются выполнить пять субличностей внутри Насти: властная правительница, чувственная красотка, скромная домохозяйка, импульсивная школьница и амбициозная феминистка.
Продюсеры: Константин Майер, Сергей Корнихин, Николай Куликов, Ольга Филипук