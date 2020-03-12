Какие оригинальные сериалы покажет «Кинопоиск HD» от «Яндекса»

Политическая комедия о том, что происходит за закрытыми дверями министерства и как на самом деле принимаются законы. Когда министром перспективного планирования назначают деятельного неудачника, никто представить не может, к чему это приведет. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативны не всегда разумные, а результат – крайне непредсказуемый.