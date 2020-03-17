У «Ведомостей» появятся новые владельцы
Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Это «Ведомостям» сообщил Кудрявцев и подтвердил Воронов.
Покупатели актива – издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.
Кудрявцев и его партнеры продают все связанные с БНМ активы и долговые обязательства, уточнил медиаменеджер в разговоре с «Ведомостями». Финансовые детали сделки он и Воронов раскрыть отказались. «Условия сделки нам кажутся нормальными», – говорит Воронов. Сделка должна быть закрыта в течение одного-двух месяцев. Но уже с 18 марта, по словам Кудрявцева, начнется переход активов под управление новых собственников.
Зятьков подтвердил «Ведомостям», что вместе с Голубовичем предварительно договорился о покупке «Ведомостей»: «Мы покупаем этот актив на паритетных началах». Он не смог ответить на вопрос, будет ли у кого-то из партнеров приоритетное право по управлению активом. «Мы согласовали базовый набор условий возможной сделки, финального решения о покупке «Ведомостей» нет», – более осторожен Голубович. Если сделка состоится, он станет владельцем неконтрольного пакета «Ведомостей», уточнил Голубович.
Заявление владельцев «Ведомостей»
Группа медиаинвесторов в составе В. Воронова, Д. Кудрявцева и М. Помпадура, контролирующая акции и долговые обязательства и входящая в совет директоров АО «БНМ» (издателя «Ведомостей», «Гарвард Бизнес Ревью Россия» и других проектов), достигла соглашения о продаже всех связанных с этим проектом акций и активов, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления. Предварительная договоренность о продаже достигнута с совладельцем газеты «Версия», издателем Константином Зятьковым и российским предпринимателем Алексеем Голубовичем, которые будут выступать в возможной сделке как частные лица.
Цена актива определена с учетом всех рыночных параметров, в том числе финансовых показателей и стоимости бренда, но стороны договорились ее не разглашать.
Продавцы подчеркнули, что были горды в течение пяти лет поддерживать и развивать одно из важнейших российских изданий, действующее по лучшим международным стандартам, – оплот качественной и независимой журналистики. За эти годы совокупные просмотры интернет-версий проектов БНМ выросли до 15 млн уникальных посетителей в месяц, аудитория одного номера в Москве достигла 150 000 человек.
«Мы выражаем глубокое удовлетворение этими результатами и благодарны менеджменту компании и редакции за блестящую работу в сложные для индустрии медиа времена технологических изменений и рыночного спада», – подчеркнули Кудрявцев и Воронов.
Компания БНМ заверяет, что во время завершения сделки и после нее все обязательства перед партнерами, рекламодателями, подписчиками остаются в силе, издания будут по-прежнему максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и мире в соответствии с требованиями многолетней аудитории «Ведомостей» и сопутствующих изданий. Полномочия действующего совета директоров в связи с достижением соглашения прекращаются, новый совет будет сформирован после завершения сделки.
«Ведомости» издаются с 1999 г. До 2015 г. этим СМИ на паритетных правах владели российско-финский издательский дом Sanoma, британская FT Group (издатель Financial Times) и американская Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal). После того как в России был принят закон об ограничении иностранцев в СМИ, партнеры продали актив Кудряцеву, Воронову и Помпадуру. Сейчас бумажный номер «Ведомостей» в среднем читают 192 300 человек (данные Mediascope за май – октябрь 2019 г.), месячная аудитория сайта издания – 13 млн уникальных пользователей. Издание не раскрывает финансовых показателей. Акционеры «Ведомостей» прежде говорили, что с 2017 г. издание остается прибыльным.
Константину Зятькову 34 года, последние 11 лет он работает гендиректором холдинга «Версия» и главным редактором еженедельной газеты «Наша версия» и одноименного сайта. Тираж этой газеты – 185 000 экземпляров, месячная аудитория сайта – 1,8 млн уникальных пользователей. Это прибыльные активы, говорит Зятьков, но размер выручки не раскрывает.
Этот холдинг создал бывший главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков, отец Константина Зятькова, теперь они владеют этим бизнесом вместе. До прихода в семейный бизнес Константин Зятьков работал в «Газтехлизинге» и инвестиционным брокером. К покупке «Ведомостей» Зятьков-старший отношения не имеет, уверяет Константин Зятьков: «Я не использую его деньги для приобретения «Ведомостей», и он не будет участвовать в управлении этим активом».
Недавно Константин Зятьков, по собственным словам, решил инвестировать и в другие медиаактивы: «Сейчас удачное время для таких покупок. Особенно учитывая, что «Ведомости» – уникальный для российского медиарынка актив». Он также отказался комментировать финансовые условия сделки и заявил, что покупка издания – это чистая бизнес-инвестиция: «Мы уверены, что текущая эффективность «Ведомостей» позволит окупить наши вложения в этот актив». Зятьков говорит, что собирается вмешиваться в управление изданием ровно настолько, насколько это «позволит сохранить хорошие темпы роста, которые сейчас демонстрируют «Ведомости» в эти непростые для СМИ времена».
«Наша версия» явно выделяется на фоне многих изданий. Так сложилось, что все наши авторы – патриоты России», – говорил Зятьков в 2016 г. в интервью журналу «Новости СМИ». Сейчас Зятьков не стал комментировать это заявление.
Зятьков и Голубович покупают «Ведомости» как частные лица, газета не станет частью холдинга «Версия».
Голубовичу 55 лет, в 1988–2001 гг. он работал в структурах Михаила Ходорковского, в том числе был директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам ЮКОСа. Позднее он рассказывал, что ушел из ЮКОСа из-за личного конфликта с партнером Ходорковского Леонидом Невзлиным. На слушаниях по делу ЮКОСа в 2010 г. выступал свидетелем обвинения, но сначала заявил, что спорный обмен активов группы был «справедливым», а потом, наоборот, «неравноценным» (цитаты по Gazeta.ru). В 2001 г. Голубович создал инвестиционную компанию «Русские инвесторы», которая в 2007 г. была преобразована в Arbat Capital. Профиль компании – консультации в области индивидуальных инвестиций, указано на ее сайте. Сейчас у Голубовича нет медиаактивов. Газета «Ведомости» публиковала несколько авторских колонок Голубовича как эксперта в области личных инвестиций.
Зятьков «доволен» редакционной политикой «Ведомостей», он «разделяет ценности» издания: «Я не собираюсь садиться в кресло главного редактора, и хотелось бы сохранить топ-менеджмент и редакцию».
Голубович также заявил, что у него нет планов по изменению редакционной политики «Ведомостей».
Потенциальные покупатели в ближайшее время встретятся с главным редактором «Ведомостей» Ильей Булавиновым, уточнил Зятьков.
Рабочий контракт Булавинова истекает в конце апреля. Главный редактор отказался комментировать «Ведомостям», продолжит ли он работу с новыми собственниками, если ему будет сделано соответствующее предложение: «Для начала нам необходимо встретиться, я с потенциальными покупателями даже не знаком».