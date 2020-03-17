У «Ведомостей» появятся новые владельцы

Заявление владельцев «Ведомостей»

Группа медиаинвесторов в составе В. Воронова, Д. Кудрявцева и М. Помпадура, контролирующая акции и долговые обязательства и входящая в совет директоров АО «БНМ» (издателя «Ведомостей», «Гарвард Бизнес Ревью Россия» и других проектов), достигла соглашения о продаже всех связанных с этим проектом акций и активов, переуступке соответствующих прав как владения, так и управления. Предварительная договоренность о продаже достигнута с совладельцем газеты «Версия», издателем Константином Зятьковым и российским предпринимателем Алексеем Голубовичем, которые будут выступать в возможной сделке как частные лица.



Цена актива определена с учетом всех рыночных параметров, в том числе финансовых показателей и стоимости бренда, но стороны договорились ее не разглашать.



Продавцы подчеркнули, что были горды в течение пяти лет поддерживать и развивать одно из важнейших российских изданий, действующее по лучшим международным стандартам, – оплот качественной и независимой журналистики. За эти годы совокупные просмотры интернет-версий проектов БНМ выросли до 15 млн уникальных посетителей в месяц, аудитория одного номера в Москве достигла 150 000 человек.



«Мы выражаем глубокое удовлетворение этими результатами и благодарны менеджменту компании и редакции за блестящую работу в сложные для индустрии медиа времена технологических изменений и рыночного спада», – подчеркнули Кудрявцев и Воронов.



Компания БНМ заверяет, что во время завершения сделки и после нее все обязательства перед партнерами, рекламодателями, подписчиками остаются в силе, издания будут по-прежнему максимально широко освещать и анализировать происходящее в России и мире в соответствии с требованиями многолетней аудитории «Ведомостей» и сопутствующих изданий. Полномочия действующего совета директоров в связи с достижением соглашения прекращаются, новый совет будет сформирован после завершения сделки.