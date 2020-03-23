Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора

О том, что Жаров уйдет с поста руководителя Роскомнадзора и может возглавить «Газпром-медиа», в феврале «Ведомостям» рассказали два собеседника со ссылкой на сотрудников самой службы. Одним из претендентов на пост руководителя Роскомнадзора источники называли начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.