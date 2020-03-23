Мишустин освободил Жарова от должности руководителя Роскомнадзора
Премьер Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности руководителя Роскомнадзора, говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении. Отмечается, что решение принято по просьбе самого Жарова.
Жаров уже завтра выйдет на новую работу – он станет гендиректором «Газпром-медиа», знают несколько сотрудников этого медиахолдинга.
О том, что Жаров уйдет с поста руководителя Роскомнадзора и может возглавить «Газпром-медиа», в феврале «Ведомостям» рассказали два собеседника со ссылкой на сотрудников самой службы. Одним из претендентов на пост руководителя Роскомнадзора источники называли начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрея Липова.
Жарову 55 лет, он имеет два высших образования – медицинское и юридическое. Большая часть карьеры Жарова связана с PR. В 1999–2004 гг. он был пресс-секретарем Минздрава, после – пресс-секретарем председателя правительства Михаила Фрадкова. В 2008 г. Жарова назначили замминистра связи Игоря Щеголева. Руководителем Роскомнадзора Жаров стал в 2012 г.
«Газпром-медиа» – крупнейший по выручке частный медиахолдинг в России. Он принадлежит Газпромбанку, председателем совета директоров компании является предправления «Газпрома» Алексей Миллер.
Основную часть доходов медиахолдинг получает от продажи рекламы в телеэфире. Он управляет такими эфирными каналами, как НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2x2, ТНТ4, «Матч ТВ», «Супер!», платными каналами и радиостанциями. «Газпром-медиа» также является собственником крупнейшего в России прокатчика фильмов «Централ партнершип», видеосервиса Premier, имеет долю в видеосервисе Start. Совместно с другими медиахолдингами «Газпром-медиа» также владеет крупнейшим в России продавцом рекламы на ТВ – Национальным рекламным альянсом.
В «Газпром-медиа» отказались комментировать «Ведомостям» освобождение Жарова от должности главы Роскомнадзора.