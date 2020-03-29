Руководителем Роскомнадзора стал сотрудник администрации президента
Премьер Михаил Мишустин назначил нового руководителя Роскомнадзора. Как и сообщали источники «Ведомостей», эту должность занял Андрей Липов, который до этого был начальником управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры.
Накануне президент Владимир Путин освободил Липова от предыдущей должности.
Предшественник Липова на посту руководителя Роскомнадзора Александр Жаров 24 марта был назначен на пост директора медиахолдинга «Газпром-медиа».
Липову 50 лет, он окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, является кандидатом технических наук. Сначала работал в IT-отрасли, а в 2008 г. стал чиновником – сначала отвечал за госполитику в Минкомсвязи, в 2012 г. перешел в администрацию президента.
Управление, которое возглавлял Липов, негласно участвовало в разработке многих резонансных законопроектов (например, о «суверенном рунете») и таких инициатив, как «доступный интернет» (обеспечение бесплатного доступа к общественно значимым ресурсам). Об этом «Ведомостям» рассказал эксперт, сотрудничающий с разными органами власти.
Липов много работал с Роскомнадзором, Минкомсвязи, но больше занимался IT, чем медиа, говорили собеседники «Ведомостей» в медиакомпаниях. По их словам, Липов по характеру своей работы прежде всего юрист, который занимается законопроектами.
Роскомнадзор – это федеральная служба, которая отвечает за соблюдение законодательства в области связи и СМИ. Предыдущий председатель ведомства Жаров возглавлял его с 2012 г.