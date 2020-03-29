Руководителем Роскомнадзора стал сотрудник администрации президента

Липову 50 лет, он окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, является кандидатом технических наук. Сначала работал в IT-отрасли, а в 2008 г. стал чиновником – сначала отвечал за госполитику в Минкомсвязи, в 2012 г. перешел в администрацию президента.