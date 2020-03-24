Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа»

Комментируя свой уход, Жаров заявил ранее «Ведомостям», что работа Роскомнадзора за восемь лет его руководства серьезно изменилась. По его словам, он старался сделать сделать из ведомства современного цифрового регулятора, который бы обеспечивал информационное благополучие россиян в условиях цифровой трансформации. «У нас многое получилось», — говорил Жаров, отмечая, что новому руководителю Роскомнадзора предстоит решить много задач.