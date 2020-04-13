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Пелевин и Рубина предложили приравнять книги к товарам первой необходимости

Писатели, представители издательств и книжных сетей попросили правительство поддержать книжную индустрию
Мария Истомина
Андрей Гордеев / Ведомости

Книжные издательства, розничные сети и магазины, торгующие книгами, а также известные российские писатели, среди которых Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина и др. (всего более 500 подписантов), обратились к правительству с открытым письмом, в котором попросили о мерах поддержки индустрии («Ведомости» ознакомились с его копией). Подлинность письма подтвердил «Ведомостям гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, также подписавший обращение. 

По мнению авторов письма, основная проблема, с которой столкнулась книжная индустрия, – это вынужденная остановка книжных магазинов, на долю которых приходится более 70% всех продаж книг. Из-за распространения коронавируса с апреля, а в некоторых регионах – к примеру, в Москве – еще в конце марта розничные книжные магазины вынуждены были прекратить свою работу. В отличие от продуктовых магазинов, аптек и розничных точек с хозтоварами, чью продукцию  правительство определило как товары первой необходимости. 

«Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии – от писателей, издателей до полиграфических предприятий. Только за март книжные магазины потеряли более 50–60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии», – говорится в обращении. 

Доля книжной индустрии в общем объеме российской экономики достаточно скромная, отмечают в своем обращении книжники, но переоценить социальную значимость этого бизнеса трудно. В 2019 г. российский книжный рынок, по данным издательской группы «Экмо-АСТ», составил 92 млрд руб. 

Для того чтобы избежать приостановки выпуска книг – чего, как отмечают книжники, не происходило «ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны», – необходимо приравнять книги к товарам первой необходимости. Также авторы письма просят правительство включить книжную индустрию в число отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Приравнивание книг к товарам первой необходимости позволит книжным магазинам сразу открыться, говорят опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры книжных сетей и издательств. 

Продажа книг через интернет дает сегодня только 10% выручки крупнейшей российской книжной сети «Читай-город – Буквоед», утверждает ее гендиректор Михаил Иванцов. Между тем у книжных сетей, которые сейчас не функционируют в офлайне, существуют обязательства перед арендодателями и своими сотрудниками, напоминает он. 

Ситуация катастрофическая, заявили «Ведомостям» гендиректор и совладелец книготорговой сети «Дом книги» и «Книга+» Борис Мусташкин и гендиректор издательской группы «Азбука-Аттикус» Леонид Шкурович.

«При отсутствии поступления выручки исполнять текущие платежи нет никакой возможности. А доступа к льготным кредитам у нас нет, так как отрасль не относится к числу пострадавших», – сетует Мусташкин. 

Если книжная индустрия не получит сейчас поддержки, по итогам года рынок может сократиться в два раза, прогнозирует Капьев, называя такой сценарий «оптимистичным». По его словам, восстанавливать такую сложную с точки зрения инфраструктуры отрасль, как книжная, невероятно сложный и трудоемкий процесс. 

Беспроцентное кредитование, льготы по налогам и другие меры, которые сейчас действуют или которые предполагается ввести для других отраслей, пострадавших от неблагоприятной эпидемиологической ситуации, крайне важны и для книжной отрасли, резюмирует Капьев. 

Издатели книг и прессы ранее уже обращались за помощью в правительство. В письме Союза предприятий печатной индустрии (СППИ) и Российского книжного союза, направленном премьеру Михаилу Мишустину в конце марта («Ведомости» ознакомились с его копией), они просили освободить в 2020 г. предприятия печатной индустрии от всех налогов и уплаты страховых взносов, предоставить банковские каникулы сроком на шесть месяцев. Ответа пока не последовало, говорят два собеседника «Ведомостей», подписавших обращение. 

Среди предлагаемых книжниками мер поддержки было также предложение: распространить льготную ставку НДС в размере 10%, которая действует на выпуск печатных книг, на электронные и аудиокниги. Сейчас размер НДС для таких книг составляет 20%. С инициативой снизить в два раза НДС для электронных и аудиокниг 10 апреля выступило Минкомсвязи. Это дает надежду, что и другие предложения отрасли будут услышаны и поддержаны правительством, говорят собеседники «Ведомостей» в книжной индустрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных