Пелевин и Рубина предложили приравнять книги к товарам первой необходимости

По мнению авторов письма, основная проблема, с которой столкнулась книжная индустрия, – это вынужденная остановка книжных магазинов, на долю которых приходится более 70% всех продаж книг. Из-за распространения коронавируса с апреля, а в некоторых регионах – к примеру, в Москве – еще в конце марта розничные книжные магазины вынуждены были прекратить свою работу. В отличие от продуктовых магазинов, аптек и розничных точек с хозтоварами, чью продукцию правительство определило как товары первой необходимости.