«Маска» на НТВ стала самым популярным развлекательным шоу на ТВ за четыре года

«Маска» на НТВ стала самым популярным развлекательным шоу на ТВ за четыре годаМузыкальные конкурсы – любимый жанр российских зрителей
Финал музыкального шоу «Маска» в воскресенье, 26 апреля посмотрели почти 7 млн жителей России, шоу выбрали 28,3% зрителей, которые в тот момент находились у телеэкранов, подсчитала аналитическая компания Mediascope (здесь и далее данные по зрителям старше 4 лет в городах с населением более 100 000 человек). Шоу посмотрело больше людей, чем, к примеру, любое выступление президента России Владимира Путина о коронавирусе.
«Маска» по доле и по числу зрителей стала самой популярной развлекательной передачей на российском ТВ за последние четыре года, следует из данных Mediascope, а за последние пять лет уступила по аудитории только юбилейному концерту КВН на «Первом канале» в 2016 г.
Подобные рейтинги в целом редкость в последние годы на российском ТВ – крупнейшие каналы все больше теряют зрителей в пользу нишевых, тематических конкурентов.
Большое число зрителей «Маски» можно частично объяснить резко выросшим в период самоизоляции телесмотрением. С другой стороны, НТВ смог отобрать у конкурентов очень высокую долю – те самые 28,3%, — этой выросшей армии зрителей. Лишь несколько передач других каналов в последние недели смогли перетянуть на себя сразу 21-23% зрителей.
«Маска» стартовала на НТВ 1 марта 2020 г. В ходе шоу его участники исполняют известные песни, их имена не называется, личность полностью скрывается масками и костюмами. Жюри шоу, его зрители по голосу и небольшим подсказкам должны угадать участника.
Впервые шоу «Маска» вышло в 2015 г. в Южной Корее, позднее ставший очень популярный формат купил канал Fox и более 50 телекомпаний по всему миру. Американская версия «Маски» стала самым рейтинговым проектом Fox в 2019 г., благодаря этому шоу канал впервые в истории обогнал конкурентов по совокупной аудитории развлекательных программ.
Производством российской версии «Маски» для НТВ занимались «ВайТ Медиа» (контролируется европейской Endemol Shine), они приобрели права на формат шоу у корейской MBC. Канал не раскрывает затраты на создание проекта.
НТВ принадлежит «Газпром-медиа», сейчас это третий по популярности телеканал в стране после «России 1» (ВГТРК) и «Первого канала». «Газпром-медиа» не раскрывает отдельно финансовые показатели НТВ. По данным Росстата, выручка АО «Телекомпания НТВ» в 2018 г. выросла на 9% до 18 млрд руб., чистый убыток составил 0,5 млрд руб. Данные за 2019 г. не опубликованы.
«Маска» объединила в себе все возможные жанры, рассчитанные на максимально широкую семейную аудиторию, объясняет популярность проекта генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн – это одновременно шоу талантов, шоу перевоплощений, музыкальное шоу, реалити-шоу. Самое интересное в шоу, его крючок, считает продюсер, – скрытая личность человека, который выходит на сцену, жюри и зрители постоянно пытаются раскрыть этот секрет.
Чтобы сохранить секреты «Маски», НТВ прописал в договорах с участниками и съемочной группой огромные штрафы за раскрытие информации, указывает Вайнштейн. На сцену в маске выходили музыканты Влад Топалов, Лариса Долина, Лена Катина, победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» и ведущая Оксана Федорова, олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и так далее.
Музыкальные шоу в разных вариациях – любимый жанр развлекательных программ у российских зрителей, следует из данных Mediascope. Семь из 10 самых популярных развлекательных телепроектов за последние пять лет – разнообразные музыкальные конкурсы и концерты. Лучше всего этот жанр традиционно удавался «Первому каналу». Самый известный пример поставленного этим каналом музыкального шоу – «Голос» (адаптированная версия формата, принадлежащего голландской Talpa Media). Это программа несколько лет стабильно приносила каналу высокие рейтинги, но с тех пор ни «Первый», ни его конкуренты не могли найти новый формат, который снова бы гарантировано привлекал очень большую массу зрителей. «Маска» станет этим шоу, рассчитывает Вайнштейн.
В подготовке статьи принимала участие Мария Истомина