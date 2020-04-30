«Маска» на НТВ стала самым популярным развлекательным шоу на ТВ за четыре года

Музыкальные шоу в разных вариациях – любимый жанр развлекательных программ у российских зрителей, следует из данных Mediascope. Семь из 10 самых популярных развлекательных телепроектов за последние пять лет – разнообразные музыкальные конкурсы и концерты. Лучше всего этот жанр традиционно удавался «Первому каналу». Самый известный пример поставленного этим каналом музыкального шоу – «Голос» (адаптированная версия формата, принадлежащего голландской Talpa Media). Это программа несколько лет стабильно приносила каналу высокие рейтинги, но с тех пор ни «Первый», ни его конкуренты не могли найти новый формат, который снова бы гарантировано привлекал очень большую массу зрителей. «Маска» станет этим шоу, рассчитывает Вайнштейн.