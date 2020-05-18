Сборы российских фильмов за рубежом в 2019 году превысили $50 млн

В 2019 г. российские фильмы заработали в иностранном прокате $52,4 млн, что на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных исследования «Российская киноиндустрия – 2019». Этот отчет составлен государственным Фондом кино. Всего в прошлом году за пределами России в кинотеатрах вышли 94 отечественные картины, их посмотрели почти 12 млн человек, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.