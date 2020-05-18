Сборы российских фильмов за рубежом в 2019 году превысили $50 млн

Сборы российских фильмов за рубежом в 2019 году превысили $50 млнМультфильм «Снежная королева. Зазеркалье» заработал за границей больше, чем в России
В 2019 г. российские фильмы заработали в иностранном прокате $52,4 млн, что на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных исследования «Российская киноиндустрия – 2019». Этот отчет составлен государственным Фондом кино. Всего в прошлом году за пределами России в кинотеатрах вышли 94 отечественные картины, их посмотрели почти 12 млн человек, что почти в полтора раза больше, чем годом ранее.
Внутри России отечественные проекты в 2019 г. собрали 12,3 млрд руб., или $188,5 млн, их посмотрели 50,6 млн человек. Таким образом, зарубежный прокат в среднем добавил отечественным продюсерам больше четверти кассы и около четверти зрителей.
За последние пять лет количество стран ‒ импортеров российских фильмов выросло в пять раз – с 23 до 120, отмечается в исследовании. Больше всего российские картины традиционно зарабатывают в Китае, в прошлом году на эту страну пришлись 42% зарубежных сборов отечественных проектов и 40% зрителей. В прокат здесь вышло 10 российских картин.
На втором месте – Мексика, восемь фильмов российских продюсеров заработали здесь $2,8 млн, на третьем – Южная Корея ($2,7 млн), на четвертом – Турция ($2 млн).
Больше всего фильмов из России показала Германия – 24 картины. Но доля этой страны от общего объема сборов составила лишь 3,3%, или $1,7 млн. С такими показателями Германия замыкает топ-5 стран ‒ лидеров по импорту российских фильмов.
Самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате, как указывают авторы исследования, в 2019 г. стала спортивная драма режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх». Этот фильм демонстрировался в двух странах – Китае и Южной Корее и принес создателю картины («Студии «ТриТэ» Никиты Михалкова) $14,3 млн. В России этот фильм вышел еще в конце 2017 г. и собрал 3 млрд руб. Это позволило фильму два года оставаться лидером нацпроката.
Почти каждого третьего зрителя отечественным проектам принесла анимация, следует из данных Фонда кино. Самую большую аудиторию за границей среди российских мультфильмов собрала «Снежная королева. Зазеркалье» ‒ проект Wizard, «Централ Партнершип» и «Союзмультфильма». Причем за границей мультфильм собрал больше, чем в России, ‒ $7,8 млн, или 76% всей кассы.