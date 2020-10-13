Walt Disney объявила о реструктуризации

Disney не первая компания в секторе задумалась о том, чтобы разделить принятие решений о том, что снимать, и о том, по каким канала устраивать премьеру снятого. В мае 2020 г. об аналогичных шагах объявила принадлежащая Comcast медийная компания NBCUniversal, которая теперь делает акцент на принадлежащем ей стриминговом сервисе Peacock. А принадлежащий AT&T медиахолдинг WarnerMedia в начале октября объявил о намерении сократить издержки на 20%, уволить несколько тысяч сотрудников и сосредоточиться на производстве контента для своего стримингового сервиса HBO Max.