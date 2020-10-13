Walt Disney объявила о реструктуризации

Walt Disney объявила о реструктуризацииКомпания повысит приоритет стриминга при дистрибуции контента
Американский медиа-гигант The Walt Disney Company объявил 12 октября о реструктуризации своего медийного и развлекательного бизнеса. Компания отделит разработку и производство контента от его дистрибуции, чтобы более оперативно реагировать на изменения в потреблении контента зрителями.
Производство контента будет разделено на три группы: кинопродукции (студии Lucasfilm, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Searchlight и студия самой Disney), ТВ-развлечений (кабельные каналы National Geographic, ABC News и каналы самой Disney) и спортивную (канал ESPN). А дистрибуцией контента, создаваемого этими группами, займется отдельное подразделение Disney. Приоритетным направлением для этого подразделения будут стриминговые сервисы компании.
В марте 2019 г. Disney довела свою долю в американском стриминговом сервисе Hulu до 60%. В апреле того же года принадлежащий Disney американский спортивный канал ESPN запустил свой стриминговый сервис ESPN+. В дополнение к этому, в ноябре 2019 г. компания запустила свой собственный стриминговый сервис Disney+. Суммарно по состоянию на август 2020 г. стриминговые сервисы Disney насчитывали около 100 млн подписчиков по всему миру.
За первые девять месяцев 2020 г. Disney понесла убыток в $1,2 млрд, тогда как в аналогичный период прошлого года заработала $12,7 млрд. Стриминг в 2020 г. стал для Disney единственным сегментом роста из-за закрытия тематических парков компании и кинотеатров по всему миру в рамках борьбы с пандемией коронавируса, а также из-за снижения популярности кабельного ТВ.
Этим летом студия уже предпочла во многих странах выпустить новый фильм «Мулан» на Disney+, а не в кинотеатрах. Просмотр стоит $30 в дополнение к стоимости месячной подписки в $6,99. Новинка студии Pixar мультфильм «Душа» тоже выйдет сразу на Disney+, причем без дополнительной платы.
Disney не первая компания в секторе задумалась о том, чтобы разделить принятие решений о том, что снимать, и о том, по каким канала устраивать премьеру снятого. В мае 2020 г. об аналогичных шагах объявила принадлежащая Comcast медийная компания NBCUniversal, которая теперь делает акцент на принадлежащем ей стриминговом сервисе Peacock. А принадлежащий AT&T медиахолдинг WarnerMedia в начале октября объявил о намерении сократить издержки на 20%, уволить несколько тысяч сотрудников и сосредоточиться на производстве контента для своего стримингового сервиса HBO Max.
Как отмечает The Wall Street Journal, Disney объявила о реструктуризации спустя несколько дней после того, как известный американский инвестор Дэниел Леб, управляющий хедж-фондом Third Point, призвал руководство компании направить $3 млрд, которые компания выплачивает в виде дивидендов, на производство контента для своих стриминговых сервисов. По мнению Леба, которое он изложил в письме генеральному директору Disney Бобу Чапеку, это позволит Disney всего за пару лет обогнать по числу подписчиков лидера рынка Netflix, который на данный момент насчитывает почти 200 млн пользователей по всему миру.
Netflix набирал такую обширную базу целых 13 лет, с момента своего создания, но пандемия ускорила процесс: в 2020 г. база подписчиков увеличилась почти на 30 млн человек. В интервью CNBC Чапек подтвердил, что Disney собирается увеличить бюджет на производство контента для стриминга, но не стал уточнять, пойдут ли на это средства, предназначенные для выплаты дивидендов. Фондовый рынок положительно отреагировал на сообщение о реструктуризации Disney: котировки акций компании на внебиржевой сессии после закрытия торгов 12 октября выросли на 5% до $130,76.