«Мегафон» станет совладельцем онлайн-кинотеатра Start

На рынке сейчас существует два ярко выраженных тренда, говорит директор департамента ТВ и контента Json & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Первый – телеком-операторы и онлайн-кинотеатры стараются купить или создать студии по производству контента, что позволяет им получить эксклюзивные кино и сериалы, ради которых будут приходить подписчики. Второй — операторы покупают онлайн-кинотеатры, понимая, что видеосервисы стали важными игроками рынка. Один из последних примеров подобных сделок – объявление о приобретении онлайн-кинотеатра Megogo оператором Veon («Билайн»). Таким образом операторы смогут получить как права на контент, так и новых подписчиков, уверен он.