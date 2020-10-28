«Мегафон» станет совладельцем онлайн-кинотеатра Start

«Мегафон» станет совладельцем онлайн-кинотеатра StartОператор планирует вложить в развитие сервиса до 5 млрд руб. в ближайшие три года
Оператор связи «Мегафон» приобретает 33,8% в ООО «Диджитал медиа холдинг» — головной компании холдинга Start, которой принадлежит 74% в одноименных видеосервисе и студии-производителе контента, сообщили «Ведомостям» участники сделки. Таким образом, эффективная доля «Мегафона» в них составит по 25%. В ближайшие три года «Мегафон» инвестирует в развитие Start до 5 млрд руб., приводятся в совместном сообщении компаний (есть в распоряжении «Ведомостей») слова гендиректора оператора Геворка Вермишяна. Как отметил Вермишян, сделка не предполагает структурных изменений для Start или эксклюзивных условий сотрудничества.
Совладельцами «Диджитал медиа холдинг», как следует из базы СПАРК, сейчас являются основатели и генпродюсеры продюсерской компании Yellow, Black&White (YBW) Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо, еще 5% у гендиректора Start Юлии Миндубаевой. По словам представителя Start, доли всех совладельцев компании после сделки с «Мегафоном» изменятся пропорционально. Основатели Start давно искали стратегического инвестора, знают три источника «Ведомостей» на медиарынке. Инвестиции были нужны им для создания эксклюзивного контента.
В феврале этого года «Коммерсантъ» сообщил, что часть долей совладельцев «Диджитал медиа холдинг» теперь находятся в залоге у «дочки» «Мегафона» — АО «МегаЛабс». Однако размер долей, на которые было наложено обременение, тогда не раскрывался. Представители компаний в беседе с «Ведомостями» также отказались его назвать.
Именно «МегаЛабс» станет фактическим владельцем доли в «Диджитал медиа холдинг», уточнил «Ведомостям» представитель «Мегафона». Компания выполняет свои обязательства, а решение о вхождении «Мегафона» в состав совладельцев Start, как утверждает он, было «обоюдным, а сама сделка денежной». Сумму сделки стороны отказались раскрыть. Представитель «Мегафона» добавил, что сделка пройдет в два этапа и будет закрыта в ноябре.
YBW известна по сериалам «Кухня» и «Отель «Элеон», выходившим на канале СТС, фильмам «Последний богатырь» И «Холоп» и др. За время работы Start уже выпустил ряд оригинальных проектов: к примеру, сериалы «Содержанки» (купил Amazon) и «Лучше, чем люди» (в партнерстве с «Первым каналом»), который приобрел Netflix. Выручка Start в 2019 году, по данным самой компании, составила около 1 млрд руб. с учетом доходов от подписки и дистрибуции прав.
Компания с 2008 года сотрудничала с холдингом «СТС Медиа», но в 2017 г. конкурирующий холдинг «Газпром-медиа» привлек ее генпродюсеров для запуска нового телеканала «Супер». В том же году основатели Yellow, Black&White запустили видеосервис Start, а позже «Газпром-медиа» стал его совладельцем. Сейчас медиахолдингу принадлежит 26% видеосервиса. В «Газпром-медиа» отказались комментировать сделку по продаже «Мегафону» доли в «Диджитал медиа холдинг».
Исследовательская компания Json & Partners Consulting оценивает весь рынок легальных видеосервисов по итогам 2019 г. в 41,2 млрд руб. В оценку включены доходы онлайн-кинотеатров, сервисов телеком-операторов, соцсетей, платформ цифровой дистрибуции, агрегаторов и инфосервисов. На сегмент онлайн-кинотеатров пришлось 25,5 млрд, на долю сервисов телеком-операторов – 3,09 млрд руб. При этом доля Start в сегменте онлайн-кинотеатров составила 1,8%. У собственного сервиса «Мегафона» этот показатель в сегменте телеком-операторов был равен 30%.
На рынке сейчас существует два ярко выраженных тренда, говорит директор департамента ТВ и контента Json & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Первый – телеком-операторы и онлайн-кинотеатры стараются купить или создать студии по производству контента, что позволяет им получить эксклюзивные кино и сериалы, ради которых будут приходить подписчики. Второй — операторы покупают онлайн-кинотеатры, понимая, что видеосервисы стали важными игроками рынка. Один из последних примеров подобных сделок – объявление о приобретении онлайн-кинотеатра Megogo оператором Veon («Билайн»). Таким образом операторы смогут получить как права на контент, так и новых подписчиков, уверен он.