Глава НРА заявил о замедлении падения рынка телерекламы в 2020 г.По итогам года ожидается снижение объема рынка на 4-4,5% против 6,5% в 2019 г.
Падение объема рынка телерекламы России в 2020 году будет меньше, чем в 2019 году, заявил глава Национального рекламного альянса (НРА, главный продавец телерекламы в стране) Алексей Толстоган в рамках экспертного клуба Национального рекламного форума.
Он напомнил, что 2019 г. «прошел для телевидения с минусом 6,5%». «Поэтому 2020-й – это большая победа, наш прогноз на конец года значительно лучше, чем в первом полугодии – снижение может составить от 4% до 4,5%», – заявил он.
«То снижение, которое будет у телерекламы в 2020 году – ничто по сравнению с тем, что могло бы быть», – заявил он. По его словам, заявки рекламодателей, которые альянс получал в конце марта, апреле и в мае этого года с просьбой сократить сделки этого года, «выглядели чудовищно».
Телерекламный рынок начал показывать положительную динамику в июле. После провала во II квартале (-22%, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России) в III квартале он сократился на 3%, сообщал ранее НРА. По оценке АКАР, по итогам девяти месяцев 2020 г. рынок телерекламы уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г – до 110-112 млрд руб.
Говоря о сделках на размещение телерекламы в 2021 г., Толстоган заявил, что видит «хороший, устойчивый, зеленый рост на 2021 г.». По его словам, сейчас 86% сделок подтверждены либо в стадии подтверждения, что соответствует нормальной ситуации всех прошлых лет, а заключение годовых сделок идет даже быстрее, чем раньше.
Рост объема рынка телерекламы в 2021 г. произойдет на фоне перераспределения рекламных денег в пользу телевидения, а не из-за того, что бренды увеличивают бюджеты, отметил глава НРА. Ранее участники рынка рассказывали «Ведомостям», что повышение цен по контрактам на следующий год зависит от готовности конкретного рекламодателя в 2021 г. увеличить бюджет на закупку телерекламы по сравнению с 2020 г.
Каждый из 300 крупнейших рекламодателей показывает свою динамику расходов на телерекламу, сообщил Толстоган. По его словам, среди клиентов альянса есть как рекламодатели, бюджеты которых выросли 20-50%, так и те, кто зафиксировал аналогичную минусовую динамику. Безусловный рост демонстрируют интернет-сервисы и интернет-коммерция, их объемы выросли почти в полтора раза, а доля в структуре доходов НРА теперь составляет 8%. Толстоган констатировал «очень сильный» рост рекламы банковских и финансовых услуг. Рост в секторах производителей товаров массового спроса (FMCG) и фармпроизводителей он охарактеризовал как умеренный.