Глава НРА заявил о замедлении падения рынка телерекламы в 2020 г.

Каждый из 300 крупнейших рекламодателей показывает свою динамику расходов на телерекламу, сообщил Толстоган. По его словам, среди клиентов альянса есть как рекламодатели, бюджеты которых выросли 20-50%, так и те, кто зафиксировал аналогичную минусовую динамику. Безусловный рост демонстрируют интернет-сервисы и интернет-коммерция, их объемы выросли почти в полтора раза, а доля в структуре доходов НРА теперь составляет 8%. Толстоган констатировал «очень сильный» рост рекламы банковских и финансовых услуг. Рост в секторах производителей товаров массового спроса (FMCG) и фармпроизводителей он охарактеризовал как умеренный.