Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Медиа

Глава НРА заявил о замедлении падения рынка телерекламы в 2020 г.

По итогам года ожидается снижение объема рынка на 4-4,5% против 6,5% в 2019 г.
Тимур Бордюг
Андрей Любимов/ТАСС

Падение объема рынка телерекламы России в 2020 году будет меньше, чем в 2019 году, заявил глава Национального рекламного альянса (НРА, главный продавец телерекламы в стране) Алексей Толстоган в рамках экспертного клуба Национального рекламного форума.

Он напомнил, что 2019 г. «прошел для телевидения с минусом 6,5%». «Поэтому 2020-й – это большая победа, наш прогноз на конец года значительно лучше, чем в первом полугодии – снижение может составить от 4% до 4,5%», – заявил он.

«То снижение, которое будет у телерекламы в 2020 году – ничто по сравнению с тем, что могло бы быть», – заявил он. По его словам, заявки рекламодателей, которые альянс получал в конце марта, апреле и в мае этого года с просьбой сократить сделки этого года, «выглядели чудовищно».

Телерекламный рынок начал показывать положительную динамику в июле. После провала во II квартале (-22%, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России) в III квартале он сократился на 3%, сообщал ранее НРА. По оценке АКАР, по итогам девяти месяцев 2020 г. рынок телерекламы уменьшился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г – до 110-112 млрд руб.

Говоря о сделках на размещение телерекламы в 2021 г., Толстоган заявил, что видит «хороший, устойчивый, зеленый рост на 2021 г.». По его словам, сейчас 86% сделок подтверждены либо в стадии подтверждения, что соответствует нормальной ситуации всех прошлых лет, а заключение годовых сделок идет даже быстрее, чем раньше.

Рост объема рынка телерекламы в 2021 г. произойдет на фоне перераспределения рекламных денег в пользу телевидения, а не из-за того, что бренды увеличивают бюджеты, отметил глава НРА. Ранее участники рынка рассказывали «Ведомостям», что повышение цен по контрактам на следующий год зависит от готовности конкретного рекламодателя в 2021 г. увеличить бюджет на закупку телерекламы по сравнению с 2020 г.

Каждый из 300 крупнейших рекламодателей показывает свою динамику расходов на телерекламу, сообщил Толстоган. По его словам, среди клиентов альянса есть как рекламодатели, бюджеты которых выросли 20-50%, так и те, кто зафиксировал аналогичную минусовую динамику. Безусловный рост демонстрируют интернет-сервисы и интернет-коммерция, их объемы выросли почти в полтора раза, а доля в структуре доходов НРА теперь составляет 8%. Толстоган констатировал «очень сильный» рост рекламы банковских и финансовых услуг. Рост в секторах производителей товаров массового спроса (FMCG) и фармпроизводителей он охарактеризовал как умеренный.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных