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Как Джефф Кили придумал «Оскара» для компьютерных игр

Премию The Game Awards вручили в этом году в седьмой раз
Софья Корепанова
Jeffrey Mayer / WireImage / Getty Images

Лучшей игрой года, получившей 10 декабря премию The Game Awards – 2020, признана The Last of Us Part II, а в целом она победила в семи номинациях из 11 – это рекорд по количеству наград и номинаций за всю историю The Game Awards.

The New York Times назвала The Game Awards «Оскаром» для игр, чтобы читателям-негеймерам сразу стало понятно, о чем речь. Но этим сравнением сильно обидела основателя премии – Джеффа Кили. «Моя цель – сделать The Game Awards крупнейшей церемонией награждения в мире, – сказал Кили в интервью интернет-изданию Protocol. – К «Оскару» относятся с большим пиететом, а ведь игры на самом деле масштабнее и мощнее, чем любые другие формы развлечения <...> Увы, широкая публика никогда не понимала всю их силу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных