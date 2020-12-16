Как Джефф Кили придумал «Оскара» для компьютерных игр

The New York Times назвала The Game Awards «Оскаром» для игр, чтобы читателям-негеймерам сразу стало понятно, о чем речь. Но этим сравнением сильно обидела основателя премии – Джеффа Кили. «Моя цель – сделать The Game Awards крупнейшей церемонией награждения в мире, – сказал Кили в интервью интернет-изданию Protocol. – К «Оскару» относятся с большим пиететом, а ведь игры на самом деле масштабнее и мощнее, чем любые другие формы развлечения <...> Увы, широкая публика никогда не понимала всю их силу».