«Национальная медиа группа» сменит гендиректора «НМГ Студии»Ранее НМГ объявила о новом гендиректоре видеосервиса more.tv
Гендиректор дочерней компании «Национальной медиа группы» — «НМГ Студия» — Алексей Янчишин покинет свой пост, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к «НМГ Студии», и подтвердил сотрудник НМГ. По их словам, в ближайшие дни его сменит заместитель гендиректора «СТС Медиа» по управлению контентом Ирина Варламова. Варламова в беседе с «Ведомостями» подтвердила, что станет гендиректором «НМГ Студии». По ее словам, соответствующие корпоративные процедуры могут быть завершены уже до конца 2020 г. Представитель НМГ эту информацию также подтвердил.
Днем ранее НМГ объявила о смене гендиректора принадлежащего холдингу видеосервиса more.tv: вместо покинувшего компанию Дениса Горшкова more.tv теперь руководит Лала Ахмедова, до этого с 2016 г. возглавлявшая департамент маркетинговых коммуникаций «СТС Медиа» (также входит в НМГ). Как следует из сообщения НМГ, операционно Ахмедова будет подчиняться заместителю гендиректора медиахолдинга по развлекательному вещанию Вячеславу Муругову.
«НМГ Студия» была запущена осенью 2018 г. для инвестиций в кино и сериалы. Ее единственным владельцем является «Национальная медиа группа». За два года существования компании был создан продюсерский хаб, объединивший девять активов холдинга. Были приобретены доли в Art Pictures Studio, студии «Водород», Art Pictures Vision, KeyStone Production, анимационной «Студии Метрафильмс». Также были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с «Марс Медиа Энтертейнмент»). Кроме того, «НМГ Студия» стала совладельцем агентства по работе с блогерами Hype Agency. «С момента запуска “НМГ Студии” доходы от реализации контента выросли втрое», — отметил представитель НМГ.
В июне 2019 г. ее президентом стал Вячеслав Муругов. Среди проектов «НМГ Студии» фильмы «Вторжение», «Спутник» и другие. Также компания участвовала в создании контента для more.tv, в том числе ставшего хитом сериала «Чики». После выхода сериала актриса Ирина Горбачева, исполнившая главную роль в «Чиках», рассказала в интервью Софико Шеварднадзе о проблемах, с которыми столкнулись авторы сериала. «То, что мы проходили снимая “Чики”, это — сериал в сериале», — заявила она, не раскрыв, кто конкретно является объектом ее критики.
Именно этот скандал послужил отправной точкой для кадровых перестановок в компаниях холдинга, поясняет один из собеседников «Ведомостей». И смена директоров в more.tv и «НМГ Студии», по его словам, только «вершина айсберга»: НМГ сейчас меняет весь процесс управления интернет-активами и активами, связанными с кинопроизводством и контентом для цифровой среды, утверждает собеседник «Ведомостей» в НМГ. Эти направления в последнее время стали одними из приоритетных, в том числе вследствие начала сотрудничества НМГ с Netflix. В сентябре 2020 г. было объявлено, что холдинг станет партнером Netflix в России, локализованная версия сервиса доступна российским пользователям с 15 октября. «И к Горшкову, и к Янчишину были базовые претензии в отсутствии у них экспертизы в производстве контента, объясняет собеседник «Ведомостей» подоплеку кадровых перестановок.
Сам Янчишин, который совмещает руководство «НМГ Студией» с постом заместителя гендиректора НМГ по инвестициям и стратегии, подтвердил свой уход с поста в «НМГ Студии» и объяснил его тем, что «выполнил поставленную перед ним задачу – актив прошел инвестиционный период и передан в операционное управление менеджменту».
За последние два месяца это уже второй руководящий пост, который оставил Янчишин. 2 октября 2020 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он перестал быть гендиректором «Витрина ТВ». Эта компания, учрежденная крупнейшими телехолдингами страны – «Национальной медиа группой», «СТС медиа», «Первым каналом» и ВГТРК, — являлась главным претендентом на то, чтобы стать единым дистрибутором контента вещателей в интернете. Законопроект о единой системе онлайн-трансляции 20 обязательных федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс) был внесен в Госдуму в июле 2019 г. Леонидом Левиным, который занимал на тот момент пост председателя комитета по информационной политике (сейчас – замруководителя аппарата правительства) и его заместителем Сергеем Боярским.
С критикой законопроекта выступали участники рынка – операторы связи, интернет-компании, а также профильные бизнес-ассоциации, в частности, РСПП. Главным образом критика сводилась к тому, что этот законопроект может ограничить конкуренцию, поскольку кроме как через единого поставщика телеканалы вести свои онлайн-трансляции в интернете не смогут. Кроме того, законопроект обязывал интернет-площадки использовать программное обеспечение (плеер) уполномоченной организации, что в большинстве случаев было технически невозможно. Законопроект прошел первое чтение, до второго чтения дело так и не дошло.
Этот законопроект продвигает «Национальная медиа группа», а курировал его в холдинге Янчишин. В том числе, он выступал на пресс-конференции, посвященной законопроекту, которая была организована медиахолдингами в сентябре 2019 г.
По словам двух собеседников «Ведомостей», в ближайшее время Янчишин может вообще покинуть НМГ. Янчишин эту информацию опроверг. Представитель НМГ также заявил, что она не соответствует действительности.