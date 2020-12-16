«Национальная медиа группа» сменит гендиректора «НМГ Студии»

Именно этот скандал послужил отправной точкой для кадровых перестановок в компаниях холдинга, поясняет один из собеседников «Ведомостей». И смена директоров в more.tv и «НМГ Студии», по его словам, только «вершина айсберга»: НМГ сейчас меняет весь процесс управления интернет-активами и активами, связанными с кинопроизводством и контентом для цифровой среды, утверждает собеседник «Ведомостей» в НМГ. Эти направления в последнее время стали одними из приоритетных, в том числе вследствие начала сотрудничества НМГ с Netflix. В сентябре 2020 г. было объявлено, что холдинг станет партнером Netflix в России, локализованная версия сервиса доступна российским пользователям с 15 октября. «И к Горшкову, и к Янчишину были базовые претензии в отсутствии у них экспертизы в производстве контента, объясняет собеседник «Ведомостей» подоплеку кадровых перестановок.