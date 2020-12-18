Платные видеосервисы открывают доступ к фильмам за просмотр рекламы

Десять лет назад реклама была главным источником доходов легальных видеосервисов, которые тогда только начали появляться в России. Но с 2017 г. основную выручку онлайн-кинотеатрам стали приносить платежи пользователей: на подписке и покупке конкретных фильмов и сериалов в том году они заработали 7 млрд руб., а доходы от рекламы составили 5,2 млрд руб., или 40% от всего рынка, следует из данных аналитического агентства Telecom Daily. В последние годы доля рекламной выручки видеосервисов снижалась. В январе-июне 2020 г. она составила 26% (оценка Telecom Daily), впервые уступив по выручке одному из сегментов пользовательских платежей — покупке видео. На него за указанный период пришлось 27,1%.