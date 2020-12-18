«Газпром-медиа» продаст «ТНТ Music» и выкупит Rutube

«Газпром-медиа» продаст «ТНТ Music» и выкупит RutubeПредприниматель Александр Карманов и медиахолдинг обменяются активами
«Газпром-медиа» снова становится единственным владельцем Rutube, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. О сделке знает и собеседник в одной из дочерних компаний «Газпром-медиа».
Rutube, а также онлайн-дистрибутор контента Pladform принадлежат ООО «Руформ». Им до сих пор паритетно владели «Газпром-медиа» и ООО «Солярис промо продакшн» (СПП). Источник, близкий к «Газпром-медиа», рассказал, что речь о выкупе холдингом у СПП 50% в ООО «Руформ». Бенефициар СПП Александр Карманов отказался от комментариев. В пресс-службе «Газпром-медиа» подтвердили, что партнеры подписали договоры купли-продажи и планируют закрыть сделку до конца года. В результате «Газпром-медиа» станет владельцем 100% ООО «Руформ», консолидировав актив через свою «дочку» ООО «Интерфакс-ТВ», сообщили в холдинге.
В свою очередь, СПП приобретает у «Газпром-медиа» 49% ООО «ТНТ-Музыкальный», которому принадлежит телеканал «ТНТ Music». В результате СПП доведет свою долю в этом активе до 99%. Права на товарный знак «ТНТ Music» не входят в сделку, уточнили в «Газпром-медиа». СПП будет пользоваться им на условиях лицензионного соглашения.
Продавцы и покупатели
Бывший совладелец ООО «Руформ» Александр Карманов – давний партнер «Газпром-медиа». Его основной бизнес – Евразийский трубопроводный консорциум, поставляющий трубы большого диаметра нефтегазовым компаниям. При этом Карманов являлся совладельцем входящей в «Газпром-медиа» компании Comedy Club Production, а его структуры производят для телеканала ТНТ популярное шоу «Дом-2».
Долю в «Руформе» Карманов выкупил в начале 2019 г. у предпринимателя Ивана Таврина и его партнеров. По сообщению РБК, вся компания была тогда оценена в 3 млрд руб. Летом 2019 г. «Коммерсантъ» сообщал, что владельцем 12,5% долей в «Руформе» стал Игорь Сырый, бывший топ-менеджер металлургического бизнеса Рината Ахметова.
«Газпром-медиа» уже был единственным владельцем Rutube – холдинг приобрел видеопортал в 2008 г., и эта покупка стала для него первой крупной сделкой на интернет-рынке. Тогда доля телевизионных активов в совокупной выручке холдинга находилась на уровне 85%, признавал его бывший глава Николай Сенкевич. Руководство «Газпром-медиа» искало варианты выхода в перспективные сегменты интернет-рынка, чтобы диверсифицировать портфель активов.
По данным «Коммерсанта», «Газпром-медиа» приобрел контроль в Rutube исходя из оценки его бизнеса в $15 млн. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка тогда оценили компанию в диапазоне от $1 млн до $10 млн. Сегодня аудиторные показатели Rutube, который создавался как российский ответ Youtube, на порядки меньше, чем у американского видеосервиса: по данным Mediascope, в октябре 2020 г. охват Rutube составил 2,5%, а аудитория ненамного превысила 3 млн человек (WebIndex, desktop+mobile, вся Россия 12+). Для сравнения, охват у Youtube — 65,1%, а аудитория — 79,6 млн человек в месяц.
Сделка с СПП денежная, уточнили в «Газпром-медиа», но назвать ее размер отказались. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 г. выручка ООО «Руформ» составила 1,8 млрд руб. (по сравнению с 1,2 млрд руб. В 2018 г.), чистый убыток – 5 млн руб. (против чистой прибыли в 35,7 млн руб. в 2018 г.). Выручка ООО «ТНТ-Музыкальный» в прошлом году составила 3,7 млрд руб. (2,4 млрд руб. в 2018-м), прибыль – 54 млн руб. (5,1 млн руб. годом ранее).
Хотя выручка «Руформа» вдвое ниже, чем у «ТНТ Music», доплачивать за долю в «Руформе» пришлось, скорее всего, именно «Газпром-медиа», считает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «В 2020 г. стоимость интернет-компаний обновила исторический максимум, – объясняет он. – Интернет-активы, показывающие двузначный рост, оценивались с коэффициентом не менее 5 к годовой выручке, а телевизионные и телеком-компании, показатели которых растут медленнее, – с коэффициентом 2-2,5».
Деньги и аудитория
Финансовые показатели Rutube в последние годы росли гораздо медленнее рынка. По оценке J`sons & Partners, с 2014 г. по 2018 г. выручка видеопортала увеличилась с 520 млн до 750 млн руб. при средних темпах роста около 10%. В то же время рынок ежегодно увеличивался в среднем на 48%. С конца 2018 г. «Газпром-медиа» перестал использовать Rutube как основную площадку и начал публиковать премьеры популярного контента своих телеканалов на видеосервисе Premier.
В первые годы после покупки «Газпром-медиа» пытался развивать Rutube, однако затем решил избавиться от проекта. В 2014 г. холдинг планировал внести видеопортал в совместное предприятие с «Ростелекомом», но сделка не состоялась. Реализовать этот актив удалось только в 2016 г.: холдинг получил в ООО «Руформ» 33,3%, объединив Rutube с онлайн-дистрибутором контента Pladform. Впоследствии «Газпром-медиа» увеличил свою долю в этой компании.
Pladform – агрегатор лицензионного видеоконтента, посредник между правообладателями и интернет-площадками. Принадлежащий компании плеер выполняет для видеопорталов и правообладателей функцию единой «точкой входа». В чем-то Pladform похож на Youtube, ранее объясняли «Ведомостям» представители проекта: компания загружает видео, хранит и раздает его с собственных серверов. Pladform зарабатывает на видеорекламе, частью доходов от которой делится с площадками и правообладателями. На сайте Pladform указывается, что в библиотеке сервиса более 100 тыс. лицензионных видеоматериалов. Трафик системы превышает 25 млн уникальных пользователей (Mediascope, WebIndex, города 100+), количество просмотров видео — 1,5 млрд в месяц.
Что касается еще одного актива, участвующего в нынешней сделке, — «ТНТ music», — то он появился в результате покупки весной 2016 г. холдингом «Газпром-медиа» у Александра Карманова 49% кабельного музыкального телеканала A-One, который вскоре был перезапущен. По данным Mediascope, «ТНТ Music» входит в первую тройку российских музыкальных каналов с аудиторией 6,3 млн человек (с 1 января по 14 декабря 2020 г., Россия, города с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 4 лет).
Зачем Rutube «Газпром-медиа»
«Руформ» необходим холдингу для построения «полноценной экосистемы видеосервисов, адресованной сегментам аудитории с разными моделями видеопотребления», заявил «Ведомостям» через пресс-секретаря гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. По его словам, наличие нескольких видеосервисов внутри холдинга позволит охватить максимально широкую аудиторию.
«У нас есть онлайн-кинотеатр Premier с высокопрофессиональным контентом, в значительной степени собственного производства. Но мы видим нишу для обновленного видеосервиса Rutube с профессиональным и пользовательским контентом традиционных форматов», – объясняет он. На фоне растущей популярности в молодежной среде коротких вертикальных видеоформатов «Газпром-медиа» дополнит экосистему ресурсом, ориентированным на такую модель видеопотребления, уточнил он. Команду «Руформа» «Газпром-медиа» планирует полностью сохранить, рассматривая ее как один из основных активов компании, уверяют в холдинге. Должность гендиректора «Руформа» останется за Романом Максимовым.
Ранее Жаров заявлял, что в ближайшей перспективе холдинг планирует запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC). Одна площадка должна заработать в 2021 г., а другая – в 2022 г. «Газпром-медиа», по словам Жарова, ставит цель сделать представленные на Rutube инструменты «не хуже Youtube», а в том, что касается использования различных моделей монетизации, «даже лучше».
Rutube vs. Youtube
Действия «Газпром-медиа» выглядят тем более логичными на фоне претензий к Youtube, недавно предъявленных Роскомнадзором, считает глава рекламно-технологической группы ОТМ Дмитрий Лазарев. Ведомство обратилось к видеохостингу с требованием снять ограничения доступа к некоторому контенту российских телеканалов, а 9 декабря 2020 г. подало иск к YouTube и Google (владелец YouTube). 10 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке интернет-ресурсов за цензуру российских СМИ.
Логика тех, кто лоббирует блокировку Youtube, может быть в том, рассуждает Лазарев, что такой шаг позволит перераспределить рекламные бюджеты, которые сегодня уходят YouTube, между российскими медиакомпаниями, развивающими свои видеосервисы. Это позволило бы оптимизировать госдотации российским медиакомпаниям, объясняет он.
12-15% видеоинвентаря Youtube приходится сегодня на продукцию российских медиахолдингов и студий, производящих телеконтент, знает топ-менеджер российской рекламной группы. Годовая выручка YouTube от продажи видеорекламы в России составляет около 6-7 млрд руб., оценивают участники рынка видеорекламы, входящие в экспертную группу отраслевых ассоциаций Interactive Advertising Bureau (IAB) и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). При этом видеопортал также размещает баннерную и контекстную рекламу и продает подписку на контент. По оценке одного из крупнейших в России рекламных холдингов, оборот Youtube в России превышает 10 млрд руб. в год, знает Лазарев.
Однако лоббисты блокировки Youtube не учитывают, что в России сегодня нет ни одного видеоресурса, который был бы сопоставим с ним по аудиторным показателям, указывает Лазарев. Для российских медиахолдингов, в том числе для «Газпром-медиа», YouTube в последние годы стал важным каналом продвижения и распространения контента, а также источником дохода, соглашается главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. У крупных транснациональных и российских рекламодателей востребована модель параллельного размещения телевизионной и видеорекламы на YouTube, говорит он.
Создание российского аналога Youtube и развитие такой платформы потребовало бы больших инвестиций без ясных перспектив возврата вложенных средств, отмечает Казарян. «В случае блокировки Youtube, как раньше и Telegram, сохранит значительную часть трафика и аудитории, которая просто будет пользоваться VPN, – уверен он. – Для игроков медиарынка это обернется потерей доходов от рекламы на Youtube, а для рекламодателей – сложностями с доступом к аудитории видеосервиса».