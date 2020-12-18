«Газпром-медиа» продаст «ТНТ Music» и выкупит Rutube

Деньги и аудитория

Финансовые показатели Rutube в последние годы росли гораздо медленнее рынка. По оценке J`sons & Partners, с 2014 г. по 2018 г. выручка видеопортала увеличилась с 520 млн до 750 млн руб. при средних темпах роста около 10%. В то же время рынок ежегодно увеличивался в среднем на 48%. С конца 2018 г. «Газпром-медиа» перестал использовать Rutube как основную площадку и начал публиковать премьеры популярного контента своих телеканалов на видеосервисе Premier.



В первые годы после покупки «Газпром-медиа» пытался развивать Rutube, однако затем решил избавиться от проекта. В 2014 г. холдинг планировал внести видеопортал в совместное предприятие с «Ростелекомом», но сделка не состоялась. Реализовать этот актив удалось только в 2016 г.: холдинг получил в ООО «Руформ» 33,3%, объединив Rutube с онлайн-дистрибутором контента Pladform. Впоследствии «Газпром-медиа» увеличил свою долю в этой компании.



Pladform – агрегатор лицензионного видеоконтента, посредник между правообладателями и интернет-площадками. Принадлежащий компании плеер выполняет для видеопорталов и правообладателей функцию единой «точкой входа». В чем-то Pladform похож на Youtube, ранее объясняли «Ведомостям» представители проекта: компания загружает видео, хранит и раздает его с собственных серверов. Pladform зарабатывает на видеорекламе, частью доходов от которой делится с площадками и правообладателями. На сайте Pladform указывается, что в библиотеке сервиса более 100 тыс. лицензионных видеоматериалов. Трафик системы превышает 25 млн уникальных пользователей (Mediascope, WebIndex, города 100+), количество просмотров видео — 1,5 млрд в месяц.



Что касается еще одного актива, участвующего в нынешней сделке, — «ТНТ music», — то он появился в результате покупки весной 2016 г. холдингом «Газпром-медиа» у Александра Карманова 49% кабельного музыкального телеканала A-One, который вскоре был перезапущен. По данным Mediascope, «ТНТ Music» входит в первую тройку российских музыкальных каналов с аудиторией 6,3 млн человек (с 1 января по 14 декабря 2020 г., Россия, города с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 4 лет).