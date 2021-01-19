«Траст» списал деньги со счетов «Синема парка» и подал иск к Мамуту

Источник, близкий к «Синема парку», пояснил, что «Траст» списал со счетов всю новогоднюю выручку объединенной киносети. «Данные действия были осуществлены банком в период с 11 по 13 января 2021 г., т.е. формально уже после окончания действия т.н. “банкротного моратория”, принятого по инициативе президента. Между тем такое поведение является ничем иным, как злоупотреблением правом, запрещенным действующим законодательством, поскольку очевидно, что банк в данном случае использовал правовую лазейку для нанесения непоправимого ущерба своему добросовестному заемщику, который и так признан наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса», — сказал собеседник «Ведомостей».