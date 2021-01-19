«Траст» списал деньги со счетов «Синема парка» и подал иск к Мамуту

«Траст» списал деньги со счетов «Синема парка» и подал иск к МамутуСписание средств может привести к приостановке деятельности киносети, сообщили в Ассоциации владельцев кинотеатров
Банк непрофильных активов «Траст» списал со счетов киносети «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута денежные средства в счет погашения долга, следует из письма председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердил Березин. Источник, близкий к «Синема парку», сообщил «Ведомостям», что речь идет о 450 млн руб. новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк».
Березин в письме сообщил, что в результате киносеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков».
В «Трасте» отказались комментировать списание средств, но сообщили, что подали в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд руб. процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети — бизнесмену Александру Мамуту. В банке отметили, что Мамут является поручителем по кредитам, общий долг принадлежащих ему компаний составляет 23 млрд руб., основу которого формирует кинобизнес. В частности, обязательства компаний A&NN Investment и «Синема парк» составляют порядка 19 млрд руб., и они не обслуживаются с марта 2020 г., отметили в «Трасте».
«Банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось. Несмотря на просрочку, понимая всю сложную ситуацию с кинобизнесом, на все время переговоров банк не реализовывал процедуру банкротства», — уточнил представитель «Траста». Он добавил, что банк продолжает вести переговоры с заемщиками об урегулировании ситуации с задолженностью, однако приемлемый вариант пока не найден. «Банк непрофильных активов намеренно не подает иск к компании, чтоб не останавливать ее работу», — подчеркнули в банке.
Мамут и гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин отказались от комментариев.
Источник, близкий к «Синема парку», пояснил, что «Траст» списал со счетов всю новогоднюю выручку объединенной киносети. «Данные действия были осуществлены банком в период с 11 по 13 января 2021 г., т.е. формально уже после окончания действия т.н. “банкротного моратория”, принятого по инициативе президента. Между тем такое поведение является ничем иным, как злоупотреблением правом, запрещенным действующим законодательством, поскольку очевидно, что банк в данном случае использовал правовую лазейку для нанесения непоправимого ущерба своему добросовестному заемщику, который и так признан наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса», — сказал собеседник «Ведомостей».
По его словам, «Траст» фактически «принуждает к банкротству объединенную киносеть, поскольку списание выручки целиком крайне негативно влияет на бизнес и делает невозможным для заемщика надлежащим образом исполнять свои обязательства перед работниками, бюджетом и контрагентами».
По оценке Березина, списание денег «формально не является инициированием процедуры банкротства, однако в настоящем случае равносильно ему».
«Поскольку у группы компаний “Синема парк” отсутствуют денежные средства на текущие расходы, банкротство – неминуемый сценарий развития событий. Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода», — написал Березин в письме Вайно, отметив, что большую часть 2020 года кинотеатры в России были закрыты в рамках принимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
«Вместо того, чтобы способствовать эффективному преодолению кризисной ситуации, банк “Траст” фактически “добивает” представителей частного сектора экономики — кинобизнес, то есть ту часть экономики, которая и так является наиболее пострадавшей от пандемии», — резюмировал Березин.
АО «Синема парк» — одно из юрлиц объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащей структурам Мамута. Это крупнейшая киносеть в России: по данным «Невафильм Research» на 1 января 2021г., она управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами, что составляет почти 12% от всего рынка.