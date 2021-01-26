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Киносеть «Синема парк» подала в суд на «Траст»

Истец настаивает на изменении условий кредитных договоров
Мария Истомина Александр Малахов
Сергей Портер / Ведомости

Компания «Синема парк», входящая в объединенную киносеть «Формула кино» и «Синема парк» бизнесмена Александра Мамута, подала три иска в Арбитражный суд Москвы к банку непрофильных активов «Траст», еще один иск к «Трассу» подала другая структура Мамута — A&NN Investments, следует из картотеки арбитражных дел. Иски зарегистрированы 25 января, суть претензий не раскрывается. 

Гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин сообщил «Ведомостям», что компании через суд намерены добиться изменений в кредитных договорах: увеличить срок кредитования, отменить начисление процентов за период пандемии, снизить процентную ставку. Пересмотр условий, как считает Васясин, должен способствовать восстановлению экономического положения киносети, позволит сохранить бизнес и расплатиться по долгам. Мамут от комментариев отказался.

Источник, знакомый с условиями кредитных договоров, рассказал «Ведомостям», что изначально кредиты выдавались в 2017 году на 10 лет, но затем их сроки сократили — теперь они должны быть выплачены к 2023 году. Он напомнил, что «другим заемщикам они пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки». «Долг авиакомпании Utair “Траст” продает с дисконтом в 75%», — подчеркнул источник. По его словам, со стороны «Траста» переговоры о реструктуризации кредитов ранее вел главный исполнительный директор банка Михаил Хабаров, который в октябре 2020 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и сейчас находится под домашним арестом.

В «Трасте» называют условия по реструктуризации кредитов, предложенные истцами, неприемлемыми и указывают, что «финансовые проблемы киносетей начались не в марте 2020 года». «В 2018 году бизнес уже был не способен погасить основной долг», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Траста», подчеркнув, что несмотря на финансовые сложности, расходы киносети оптимизированы не были. В «Трасте» указывают, что компании Мамута и до пандемии «допускали системные просрочки по платежам», а сам бизнесмен, лично поручившийся по кредитам, «не исполняет взятые на себя обязательства» и «пытается переложить ответственность на государственный банк».

Ранее «Ведомости» сообщили о списании «Трастом» денежных средств со счетов «Синема парка». Об этом написал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин руководителю администрации президента Антону Вайно. По словам источника, близкого к «Синема парку», что речь шла о 450 млн руб. новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк». 

Березин в письме сообщил, что в результате киносеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков». «Поскольку у группы компаний “Синема парк” отсутствуют денежные средства на текущие расходы, банкротство – неминуемый сценарий развития событий. Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода», — написал Березин, отметив, что большую часть 2020 года кинотеатры в России были закрыты в рамках принимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

В «Трасте» тогда не стали комментировать списание средств, но сообщили, что подали в Пресненский суд Москвы иск о взыскании более 1 млрд руб. процентов по кредитам к Мамуту. В банке отметили, что Мамут является поручителем по кредитам, общий долг принадлежащих ему компаний составляет 23 млрд руб., основу которого формирует кинобизнес. В частности, обязательства компаний A&NN Investment и «Синема парк» составляют порядка 19 млрд руб., и они не обслуживаются с марта 2020 г., отметили в «Трасте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных