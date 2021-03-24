Avito запретит объявления о продаже электронных книг

Борьба с пиратством книг на Avito, как отметил Рябыко, осложнялась тем, что пользователи сервиса размещали на своих страничках лишь обложки произведений и информацию о книгах, а не сами нелегальные копии книг. Соответственно, в рамках действующего антипиратского законодательства у правообладателей не было возможности блокировать такой контент.