Avito запретит объявления о продаже электронных книг

Avito запретит объявления о продаже электронных книгИз-за пиратства рынок цифровых книг в России ежегодно теряет 15-20%
Сервис Avito с 1 апреля вводит запрет на размещение объявлений о продаже электронных версий книг, аудиокниг, следует из письма, разосланного пользователям. Представитель Avito подтвердил «Ведомостям» направление соответствующих уведомлений.
На Avito уже существует запрет на размещение объявлений о продаже пиратских копий фильмов и игр, пользователям также нельзя выставлять на продажу реплики дизайнерской одежды, гаджетов и предлагать услуги по замене лицензионного программного обеспечения, указано на сайте.
Нарушения авторских прав на книги на Avito носили массовый характер, говорит гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко (АЗАПИ; представляет интересы крупнейших российских книжных издательств). АЗАПИ, по его словам, неоднократно обсуждала с Avito возможность введения такой модерации, а также писала заявления в полицию на пользователей, размещающих объявления о продаже пиратских книг, но безрезультатно.
Борьба с пиратством книг на Avito, как отметил Рябыко, осложнялась тем, что пользователи сервиса размещали на своих страничках лишь обложки произведений и информацию о книгах, а не сами нелегальные копии книг. Соответственно, в рамках действующего антипиратского законодательства у правообладателей не было возможности блокировать такой контент.
Нововведения на Avito связаны с недавно принятым поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязали крупные площадки предотвращать преступления, в противном случае их действия могут быть квалифицированы как соучастие, резюмировал гендиректор АЗАПИ.
Рынок электронных книг в России в 2020 г. вырос на 32% до 8,2 млрд руб., сообщал ранее президент крупнейшей издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Из-за пиратства он, по оценке «Эксмо-АСТ», ежегодно теряет 15-20%.