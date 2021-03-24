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Avito запретит объявления о продаже электронных книг

Из-за пиратства рынок цифровых книг в России ежегодно теряет 15-20%
Мария Истомина
Злата Милявская / Ведомости

Сервис Avito с 1 апреля вводит запрет на размещение объявлений о продаже электронных версий книг, аудиокниг, следует из письма, разосланного пользователям. Представитель Avito подтвердил «Ведомостям» направление соответствующих уведомлений.

На Avito уже существует запрет на размещение объявлений о продаже пиратских копий фильмов и игр, пользователям также нельзя выставлять на продажу реплики дизайнерской одежды, гаджетов и предлагать услуги по замене лицензионного программного обеспечения, указано на сайте.

Нарушения авторских прав на книги на Avito носили массовый характер, говорит гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко (АЗАПИ; представляет интересы крупнейших российских книжных издательств). АЗАПИ, по его словам, неоднократно обсуждала с Avito возможность введения такой модерации, а также писала заявления в полицию на пользователей, размещающих объявления о продаже пиратских книг, но безрезультатно.

Борьба с пиратством книг на Avito, как отметил Рябыко, осложнялась тем, что пользователи сервиса размещали на своих страничках лишь обложки произведений и информацию о книгах, а не сами нелегальные копии книг. Соответственно, в рамках действующего антипиратского законодательства у правообладателей не было возможности блокировать такой контент.

Нововведения на Avito связаны с недавно принятым поправкам в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязали крупные площадки предотвращать преступления, в противном случае их действия могут быть квалифицированы как соучастие, резюмировал гендиректор АЗАПИ.

Рынок электронных книг в России в 2020 г. вырос на 32% до 8,2 млрд руб., сообщал ранее президент крупнейшей издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Из-за пиратства он, по оценке «Эксмо-АСТ», ежегодно теряет 15-20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных