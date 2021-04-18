ЕЭК ищет нарушения конкуренции в поисковой выдаче

На первом этапе перед ЕЭК стоит задача проанализировать рынок и выявить возможные нарушения правил конкуренции, а затем установить конкретный круг нарушителей, рассказал Сушкевич. Для этого департамент 16 апреля собрал на совещание представителей профильных ассоциаций, рекламодателей, участников рынка, в том числе тех, кто уже сталкивался с дискриминацией со стороны цифровых экосистем при продвижении своих товаров и услуг в поисковой выдаче, сообщил он. По словам Сушкевича, на совещании «довольно часто поднимался вопрос предоставления цифровыми экосистемами преференций при продвижении своих сервисов в поисковой выдаче, в том числе при помощи так называемых колдунщиков (виджеты и текстовая информация на странице с результатами поиска, располагающиеся, в том числе, вверху ссылок органической выдачи. – «Ведомости»)