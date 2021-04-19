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Реклама на московских остановках меняет подрядчика

Вместо платформы Nebo.digital им может снова стать Russ Outdoor
Тимур Бордюг
Александра Зотова / для Ведомостей

«Мосгортранс» снова меняет подрядчика, размещающего рекламу на остановках общественного транспорта в столице, сообщили «Ведомостям» в компании Nebo.digital, обслуживавшей этот контракт с октября 2020 г. Рекламой на московских остановках с мая снова займется крупнейший игрок рынка наружной рекламы группа Russ Outdoor, знают два источника «Ведомостей» в компаниях, занимающихся продажами этого медиа.

Представитель nebo.digital сообщил «Ведомостям», что «Мосгортранс» уведомил компанию о прекращении размещения рекламных материалов на остановочных павильонах с 1 мая этого года. «Ведомости» отправили запрос в департамент транспорта правительства Москвы с просьбой подтвердить эту информацию. В Russ Outdoor отказались от комментариев.

Конфликт вокруг размещения рекламы на московских остановках разгорелся прошлой осенью. Компания «Транскоммун-Сервис», которая размещала рекламу на остановочных павильонах города, просрочила арендные платежи ГУП «Мосгортранс» и в августе подала заявление о собственном банкротстве, сообщал РБК. В том же месяце компанию взяла в управление группа Russ Outdoor, ранее сообщил в интервью «Ведомостям» ее управляющий директор Роберт Мирзоян.

Однако в октябре 2020 г. стало известно, что ГУП «Мосгортранс» расторг контракт с «Транскоммун-сервис». Платформа Nebo.digital, работающая с Московским метрополитеном, объявила, что продажи рекламы на московских остановках теперь осуществляются через нее «на основании имеющегося договора». Мирзоян в феврале 2021 г. говорил, что Russ Outdoor надеется на продолжение сотрудничества с «Мосгортрансом».

По оценке AdMetrix, затраты рекламодателей на размещение рекламы на остановках общественного транспорта в Москве в 2020 г. составили 380 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Транскоммун-Сервис» в 2020 г. составила 259,5 млн руб., чистый убыток — 133,4 млн руб. По оценке участников рынка, в городе насчитывается около 12 тыс. остановок общественного транспорта, на которых размещается реклама. При этом ранее сообщалось, что «Транскоммун-сервис» работал с 7,7 тыс. остановочных павильонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных