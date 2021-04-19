Реклама на московских остановках меняет подрядчика

По оценке AdMetrix, затраты рекламодателей на размещение рекламы на остановках общественного транспорта в Москве в 2020 г. составили 380 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Транскоммун-Сервис» в 2020 г. составила 259,5 млн руб., чистый убыток — 133,4 млн руб. По оценке участников рынка, в городе насчитывается около 12 тыс. остановок общественного транспорта, на которых размещается реклама. При этом ранее сообщалось, что «Транскоммун-сервис» работал с 7,7 тыс. остановочных павильонов.