Настя Ивлеева выпустит чипсы под брендом «Изи пизи»

Источник популярности

Ивлеева входит в число самых популярных российских интернет-блогеров. У нее два аккаунта в Instagram (более 18 млн и 7 млн подписчиков), аккаунт в TikTok (свыше 6 млн) и канал на YouTube (более 4 млн). В августе 2020 г. Forbes поставил Ивлееву на 6-е место в топ-15 блогеров по заработкам в Instagram, оценив ее доход в $610 000 в год (размещение промопоста с фотографией в Instagram Ивлеевой стоит 1,8 млн руб., видео – от 3 млн руб., «сторис» – 850 000 руб.). По данным Brand Analytics, в марте 2021 г. Ивлеева заняла 1-е место по популярности в российском сегменте Instagram, опередив блогера и телеведущую Ольгу Бузову (вторая строка) и бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова (третья).

Ивлеева родилась в селе Разметелево под Санкт-Петербургом. В интервью Юрию Дудю она рассказывала, что в 2000-х была мастером по маникюру в городке Колтуши, а затем переехала в Петербург, где работала хостес в ночном клубе. С 2015 г. живет в Москве. В 2016 г. ее пригласили вести шоу «Можно все» на телеканале «Ю», затем – программу «Орел и решка» на телеканале «Пятница». В 2018–2019 гг. Ивлеева сыграла главную роль в сериале «Туристическая полиция», вышедшем на «Пятнице». На YouTube Ивлеева запустила два собственных шоу – Agent Show и З.Б.С.